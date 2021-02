Caos con los cambios de sentido en El Presi: “Nadie los cumple”

En la terraza de la plaza de El Presi se organizaron ayer porras improvisadas para adivinar si el conductor de turno cumpliría o no con la nueva señalización. La apuesta ganadora era casi siempre vaticinar la dirección prohibida. “Diría que el 90% de los que hemos visto hoy han seguido de largo. Se han colado hasta camiones de basura. Ya que lo cambiaron de la noche a la mañana, lo suyo habría sido poner a un municipal o más señales, sobre todo en el suelo”, razona Alejandro Guallart, uno de los clientes de la terraza. Él y varios amigos diseminados por las mesas de la plazoleta, movidos por el aburrimiento, vigilaron y grabaron durante horas la odisea de conductores confundidos. “Muchos entran demasiado rápido y ya no tienen tiempo para frenar o lo hacen por los pelos. La gente viene muy rápido, por la costumbre”, señalan.

“Hay que acostumbrarse”

En el tramo del Carmen que cambia de dirección hay un único comercio, una tienda de electrónica regentada por Noelia Maduro, que considera que la nueva medida le va a perjudicar. “Antes muchos clientes me decían que habían visto mi tienda de la que pasaban con el coche por delante. Ahora se podría entrar en dirección contraria, pero no creo que muchos quieran atravesar por aquí, hay opciones más simples”, explica. “Tampoco creo que sea muy útil venir desde la rotonda del Carmen para salir a Felipe Menéndez, la misma zona, en vez de poder cruzar al otro lado. Yo creo que el objetivo de esto es que por aquí pasen solo residentes, despacio, y no la gente buscando aparcamiento”, añade, aunque reconoce que “todo será cuestión de acostumbrarse”.

También se está haciendo a la idea del cambio Graciano Vega, residente en Cervantes y con su coche en el garaje de la calle. “Llevo aquí 27 años y no entiendo muy bien a qué viene el cambio. Ahora llego antes al centro, vale, pero tardo más en llegar a Pedro Duro. No sé muy bien qué necesidad había de hacer esto, mucho menos así, de la noche a la mañana y cambiando una señal que mucha gente no va a ver”, asegura.