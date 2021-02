“Siempre hemos presentado las cuentas de la gestión de El Tragamón, Tuero miente”

–¿Sabían que el Ayuntamiento iba a prescindir de Madera III?

–Nos lo imaginábamos, pero nunca tuvimos comunicación oficial. Nos llegó la carta el 19 de enero de este año para salir el día 7 de marzo. Cuando menos esperas otras formas de contacto y no un escrito echándote a la calle. El concejal José Ramón Tuero asegura que me lo dijo en julio de 2019, pero en el acta de esa reunión de la directiva del club con él solo se recoge que estábamos en situación precaria, que no podíamos asumir el mismo contrato de condiciones que el anterior, y nos dice que lo entiende y que comparte nuestra situación. Y se quedó a la espera de una nueva reunión que nunca se produjo. Yo di mi palabra de que no nos habían avisado, y encuentro el acta de aquella reunión oficial de nuestra junta directiva y que lo demuestra. Si me dice que tenemos que abandonar el campo, ¿por qué incluir todo lo demás en el acta? Solo quiero probar que no es cierto que nos comunicaran nada. Las cosas hay que probarlas, lo demás es verborrea pura y dura. Tuero dice que miento, pero no aporta ni una sola prueba.

–Pero el contrato había vencido ya en marzo de 2018 y el Ayuntamiento puede optar por la gestión directa.

–Sí, y nada puedo objetar, pero también puede haber un derecho de uso adquirido que deberá valorar la asamblea del club. El contrato venció hace más de cuarenta meses, y aquí nadie nos dijo nada. Me imagino que no debe ser un ahora márchese usted. Es decir, nos utilizan mientras les viene bien y luego nos dan la patada. Algo nos olíamos de que podía pasar, porque tontos no somos, pero nunca tuvimos ninguna notificación, ni oral ni escrita.

–En el Pleno de esta semana el edil comentó que “jamás” habían presentado un documento contable sobre la gestión del campo.

–Me llamó mentiroso en el Pleno y en los medios de comunicación, porque asegura que me avisó y estoy probando que no es así. Pero fue aún más lejos afirmando falazmente que una de las razones por las que nos vamos es porque no hemos presentado cuentas. Pero no es cierto, a todos los medios de comunicación y a los concejales de todos los grupos de la oposición les he enviado ya las cuentas que se presentaron en tiempo y forma.

–¿Y por qué Tuero pronunció eso en el Pleno?

–No lo sé. O por incapacidad, porque están presentadas en el Ayuntamiento, o por ruindad. No lo entiendo. En cualquier caso ambas son graves. Me está acusando de algo que es mentira. Y además eso me afecta en lo personal y lo profesional, porque me dedico a la asesoría fiscal y esa crítica atenta contra mi honor. No vale todo.

–¿Qué espera ahora?

–Entiendo que debería pedir disculpas y en el mismo tono que lo dijo en el Pleno. Entiendo que la Alcaldesa, viendo que está faltando a la verdad, debería hacerle rectificar. Lo menos que puedo pedir es que no falte al respeto, ni al club ni a mí.

–¿Madera III tiene futuro?

–Dependerá de la asamblea, pero entiendo que no tiene futuro. ¿Qué va a hacer Madera III sin instalaciones ni campo ni nada? No se me ocurre una salida.