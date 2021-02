El plan de ayudas directas incorporará a feriantes, agencias de viajes y gimnasios

Estas dos líneas de trabajo son las dos novedades más destacables del pacto, que se saldó con un incremento de 1.040.000 euros al presupuesto inicialmente fijado para este año en curso. En total, se reservan 27,3 millones para programas de promoción económica, empleo y turismo.

La partida de ayudas directas se había anunciado inicialmente en una sesión plenaria por parte de los ediles Santos Tejón y José Luis Fernández. Se valoraba entonces la posibilidad de ceder un millón de euros a locales hosteleros sin licencia de terraza, que por las actuales restricciones del coronavirus –que implican el cierre de los interiores de bares y restaurantes– son los más afectados por la pandemia. El anuncio provocó recelos tanto en el sector hostelero, que criticaba este tipo de anuncios imprevistos y sin acuerdos cuando aún había ayudas directas sin abogar, como en los agentes sociales, que consideraban que este tipo de notificaciones deberían ser consultadas antes con ellos en la mesa de concertación. Finalmente el millón de euros en ayudas directas se mantiene, pero ampliando el abanico y amparando también a los otros negocios ya citados.

Según aclara Rubén Medina, representante de Comisiones Obreras en la mesa de concertación, los agentes sociales insistieron en que este paquete de ayudas directas deberían ser la actuación “prioritaria” por parte del Consistorio y, aunque acordaron presupuestar otros 1,5 millones para el programa de bonos, se espera que se concreten una vez la pandemia esté más avanzada. “Insistimos mucho en que ahora mismo no tiene sentido lanzar bonos que incentiven el consumo, es demasiado pronto y no ayudaría. Serán útiles en una fase poscovid o tras la vacunación. A día de hoy no se sabe cómo se van a organizar”, explicó. Los sindicatos son también conscientes de que este millón de euros –que tal y como aclaró Marina Pineda supondrán unos 600 euros para alrededor de 1.700 negocios y se podrá solicitar con “una gestión simplificada”, mediante declaración responsable– no será la panacea. “Se llega hasta donde se llega, sabemos que no les estamos solucionando gran cosa, pero se espera que se pueda hacer una campaña turística para atraer visitantes entre octubre y noviembre y que eso ayude a los hoteles, por ejemplo. El resto es esperar que el Principado y el Estado pongan encima de la mesa sus propias ayudas”, añadió Manuel Antonio “Tony” Fernández, de UGT.

Este apartado turístico cuenta con otro millón de euros destinados a atraer eventos y promover “turismo de experiencias” en la ciudad. Está en trámites también diseñar un plan turístico concreto para los próximos cuatro años. En cuanto al empleo, habrá 13,5 millones de euros para diversos planes y ayudas de formación y contratación. El área de promoción económica, que incluye las ayudas y el programa de bonos, contará con otros 12,6 millones, en el que se incluyen la exención de tasas por las licencias de terrazas hosteleras.