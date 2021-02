Agentes de la Policía Local han procedido esta mañana al cierre de los principales accesos al parque de Isabel la Católica, de manera preventiva, ante los fuertes vientos que se están registrando en la ciudad, según explican desde el Ayuntamiento de Gijón. A lo largo de esta mañana se han registrado "numerosas llamadas derivadas del fuerte viento, principalmente por el desplazamiento de contenedores de basura a la carretera y mobiliario de hostelería desperdigado por las aceras". Eso sí, "en ningún momento se produjo ninguna situación de peligro".

Por otro lado, la pasada madrugada fueron denunciados dos domicilios en la calle María Bandujo y Bobes, respectivamente, donde se estaban celebrando sendas fiestas.

Asimismo, durante el día de ayer fueron denunciados seis establecimientos de hostelería por incumplimiento de medidas covid, en todos los casos porque las mesas no guardaban la distancia de seguridad. Se trata de locales ubicados en las calles Emilio Tuya, Llanes y Venezuela, y las avenidas de Dionisio Cifuentes y Jardín Botánico. Por último, la Policía Local propuso para sanción a 35 personas. Trece por no guardar la distancia de seguridad, cinco por no hacer uso de la mascarilla, otras cinco por no respetar el toque de queda, dos por saltarse el cierre perimetral y diez por reunirse en grupos que superaban las cuatro personas permitidas por la normativa.