Los barcos del puerto deportivo, refugio para estar de fiesta tras el toque de queda

Esta práctica es cierto que es esporádica, pero se repite la práctica totalidad de los fines de semana, las noches del viernes y el sábado, desde hace varios meses. Se trata, en su mayoría, de reuniones de jóvenes no excesivamente numerosas, pero sí más de cuatro, el máximo que se permite actualmente para aquellos que no son convivientes. Las fiestas se prolongan hasta la madrugada.

La dirección del Puerto Deportivo explicó a este periódico que desconocía la existencia de estas fiestas, remarcando que “la Policía Portuaria, que es quien tiene competencia, sabe que puede ser una zona caliente para estas cosas". Desde la Autoridad Portuaria mantienen silencio.

Intervención en un establecimiento

Donde sí continúan las sanciones son en los domicilios. En la madrugada del viernes, por ejemplo, la Policía Local de Gijón intervino en dos domicilios, uno en la calle María Bandujo, en Cimadevilla, y el otro en la calle Bobes, en El Llano. También se sancionó a diez personas por reunirse en grupos que superaban el máximo de cuatro permitido.

A eso hay que sumar seis establecimientos de hostelería cuyas mesas no guardaban la distancia de seguridad. “Se trata de locales ubicados en las calles Emilio Tuya, Llanes y Venezuela, y las avenidas de Dionisio Cifuentes y Jardín Botánico”, informó la Policía Local. Los agentes, además, propusieron para sanción a 35 personas por no por no guardar la distancia de seguridad, no hacer uso de la mascarilla, no respetar el toque de queda o por saltarse el cierre perimetral que sigue vigente en el municipio.

En la tarde de ayer, también tuvieron que intervenir en un establecimiento hostelero de Tremañes que acabó sancionado por distintos incumplimientos, desde no presentar la licencia hasta no mantener la distancia de seguridad de las mesas, pasando por dejar fumar y exceder el aforo. Fue un comensal el que alertó a la Policía, asegurando que había decenas de personas.