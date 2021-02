Un mes y dos días de agitación en el PP de Gijón

Marín dimitió tras seis años en el cargo, dos años después de que se hubiera cumplido su mandato. Su gestión del partido en la última temporada fue uno de los motivos que sus detractores esgrimieron para pedir la apertura de un expediente disciplinario contra él, algo para lo que firmaron a favor 40 de los 68 integrantes de la junta local de los populares en la ciudad.

Las críticas al abogado gijonés vienen de lejos, con un desencanto entre buena parte de la militancia, la reclamación reiterada de que se convocaran los órganos internos del partido y que se abriera la sede de la calle Álvarez Garaya, donde hace muchos meses que sólo se atiende algunas horas al día. Y gracias a la labor voluntaria de miembros de Nuevas Generaciones.

Ni el año sin convocar a la junta local (entre octubre de 2019 y noviembre de 2020) ni la práctica inoperancia de la sede eran algo nuevo cuando se pidió expedientar a Marín. Tampoco las descalificaciones en plena campaña de las anteriores elecciones municipales que vertió contra el candidato del PP a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, impuesto por Madrid después de que el propio Marín se hubiera postulado para encabezar la lista popular en las municipales por segunda vez. La mecha la encendió la decisión de Marín de plantar cara públicamente a la dirección regional exigiendo que se convocara un congreso para relevarle, negándose a aceptar “dimisiones forzadas” o “sustituciones a dedo”, tal como declaró a este diario el 25 de enero.

En el trasfondo estaba el enfrentamiento entre el sector del PP, ahora reducido, que aún es afín a la anterior presidenta regional del partido, Mercedes Fernández (de la que Marín siempre ha sido un escudero leal), y la nueva dirección del partido en Asturias, presidido por Teresa Mallada. Aquellas declaraciones llevaron a que 44 miembros de la junta local solicitaran que se votara en ese órgano una reprobación a Marín por sus palabras, algo que éste bloqueó. También retiró del orden del día otra votación sobre la constitución de grupos de trabajo que iba a ser rechazada, algo que hubiera dejado patente su pérdida de apoyos en la directiva que presidía.

Los vientos de cambio en el PP gijonés, acordes con el cambio en el control del partido en Asturias, acabaron transformándose en vendaval, con la recogida de firmas para expedientar a Marín por la inactividad del partido y de la sede, sus manifestaciones en la campaña electoral de las municipales y el rechazo a votar su reprobación en la junta local celebrada el mes de enero. El lunes pasado, el comité autonómico de derechos y garantías del PP de Asturias decidió abrirle un expediente disciplinario. Separarlo en el que se había enrocado era sólo cuestión de tiempo, pero Marín optó por irse por su propio pie y a la vez darse de baja en el partido.

No lo hizo en silencio, sino acusando públicamente a la presidenta y al secretario general regionales de amenazarle en la reunión del 15 de enero y remitiendo al presidente nacional, Pablo Casado, una carta, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que habla de “purga”. Marín sostiene que se ofrecieron cargos y dinero para firmar contra él en una campaña “organizada y ejecutada por mi secretario general”.

Este último, Pablo González, tiene todas las papeletas para tomar ahora las riendas del PP de Gijón, si bien no concita tantos respaldos como rechazos generó Marín. De hecho, un pequeño grupo de integrantes de la junta local que firmaron contra el abogado gijonés se mueven estos días para tratar de frenar el ascenso de González. Sus posibilidades son ínfimas, pero reflejan una parte de la realidad que tendrán que afrontar los populares gijoneses cuando celebren su próximo congreso. Pablo González no sólo tiene apoyos, sino también detractores en el partido y no sólo entre los afines a la vieja guardia. Concita filias y fobias.

La vuelta a la normalidad está pendiente de que se decida si el nuevo mando se elegirá por la actual junta local de entre sus miembros o mediante el nombramiento de una gestora por la dirección regional. La solución, en breve. A más largo plazo está por ver el alcance de la onda expansiva de las últimas turbulencias en el PP de Gijón, rematadas por el portazo de Marín. De momento otros partidos ya han aprovechado echar leña al incendio interno del PP local, que lleva 34 días de parálisis, enredado en sí mismo.