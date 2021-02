“Los enfermos de alzhéimer han sufrido en pandemia un deterioro irreversible”

–¿A cuántas familias atienden en la asociación?

–Durante el año pasado pudimos ayudar, apoyar y asesorar a más de 1.000 familias, todo esto teniendo en cuenta el confinamiento y las restricciones. Nuestra atención a las familias siempre es personalizada e individualizada,

–¿Cómo se financian?

–En todas las convocatorias de subvenciones de la consejería de Derechos Sociales y consejería de salud a las que nos presentamos nos conceden importes desde siempre, como es el caso de la convocatoria de discapacidad, la convocatoria a cargo de IRPF y la convocatoria de atención a pacientes crónicos. Otra cosa diferente es que las cuantías sean insuficientes para poder ejecutar los programas durante todo el año. Para poder ampliar la duración de los programas, nos presentamos a todas las convocatorias de ayudas de carácter privado en las que reunimos los requisitos y además contamos con cuotas de socios y donativos. Tenemos que hacer verdaderos encajes para poder organizar programas con tan escasos recursos.

–Han conseguido al fin una subvención nominativa de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar...

–Sí, y queremos mostrar nuestro agradecimiento a Adrián Pumares, de Foro, que pudo obtener en la negociación de los presupuestos de 2021 una partida para Adafa. Es por importe de 15.000 euros, una cantidad insuficiente para el desarrollo de los programas pero en cualquier caso estamos satisfechos, y confiamos en que esta cantidad se pueda ir incrementando año tras año. Estamos muy contentos porque ya estamos incorporados en la lista de beneficiarios de subvención nominativa.

–¿Cómo afecta la pandemia a los enfermos y sus familias?

–Estamos viendo de primera mano las secuelas psicológicas que la pandemia ha dejado en las familias, tanto en las que conviven con el enfermo como los que viven en una residencia. Las familias que conviven con el enfermo han vivido situaciones muy angustiosas puesto que han pasado de poder salir con el enfermo y tener una vida “normalizada” dentro de lo que es la enfermedad, a no poder salir. Es muy difícil que el enfermo entienda, comprenda y acepte por qué no se puede salir de casa y las dificultades que conlleva vivir en una pandemia. Las familias que tienen al enfermo viviendo en una residencia han tenido que adaptarse a las normativas y protocolos establecidos por la administración, conllevando el sufrimiento de no poder ver en persona a tu familiar ni poderle tocar. Además, las familias son testigo de las secuelas que el confinamiento y la pandemia han dejado en los enfermos que en su mayoría han sufrido un deterioro cognitivo y físico irreversible.

–¿Cómo han adaptado su funcionamiento estos meses?

–Nos vimos obligados a cerrar las instalaciones y yo como presidenta mantuve la atención vía teléfono. Solo la trabajadora social pudo continuar trabajando desde su domicilio. Entre otras gestiones de funcionamiento ordinario, revisión de convocatorias de ayudas, atención vía email de consultas, trámites con la administración, elaboración de proyectos, diseño y cálculo de presupuestos para actividades, programación anual, respuestas a requerimientos de la administración y de otras entidades privadas, gestiones para cesión/renovación de locales y planificación de actividades, memorias de utilidad pública... En junio se pudo retomar la actividad presencial, pero con restricciones de aforo en todos los programas, cumpliendo todas las medidas de higiene y seguridad. En el año 2020, pese al parón del estado de alarma, en Adafa pudimos desarrollar todos los programas con excelentes resultados.

–¿Por qué es importante contar con un censo de enfermos?

–Porque es necesario conocer la situación real de la población asturiana, cuantos enfermos de alzhéimer hay, de forma seria y fiable, por localidades, especificando las edades de los afectados y que permita conocer el alcance real de la enfermedad y de la situación familiar. Es necesario tener en cuenta a los enfermos con edades inferiores a 65 años. En los últimos años estamos viendo como acuden a la asociación familiares de enfermos de alzhéimer entre los 45 y 65 años y que no salen en las estadísticas. Para poder organizar programas y políticas adaptadas a la realidad de los enfermos de Alzhéimer, es necesario contar con el censo porque si no, seguiremos con el baile de cifras.

–¿Sigue creciendo el número de personas diagnosticadas?

–Sí, y ahora después del confinamiento han quedado al descubierto la desorientación y deterioro cognitivo en enfermos que antes no presentaban signos tan evidentes. En las zonas rurales viven muchas personas sin diagnosticar.

–¿Cuáles son las acciones más urgentes que quieren acometer desde la asociación?

–Poder mantener todos los programas a poder ser durante todo el año, y de esta manera responder a las necesidades de las familias y de los enfermos. Hay un programa qué debido a la situación, no podemos desarrollar como son las charlas divulgativas sobre la enfermedad desde el punto de vista familiar, impartidas en diferentes puntos de Asturias. Por el momento están suspendidas y no se han podido realizar como en años anteriores.

–¿Cuáles son las principales quejas de las familias en cuanto a las ayudas de la Ley de Dependencia?

–Tenemos un número importante de familias que están esperando que la Consejería de Derechos Sociales resuelva los expedientes de la ayuda solicitada. Muchas han presentado toda la documentación requerida y está parada en el servicio de atención a la dependencia. Son muchos los casos de enfermos que han fallecido antes de recibir la ayuda que por ley tenían derecho y en otros casos dada la lenta tramitación y ante el avance de la enfermedad, se ven obligados a solicitar el cambio de PIA para adaptar el recurso a la nueva situación del enfermo.

–¿Se han incorporado los enfermos a las plazas de centro de día?

–Aquí podemos distinguir dos situaciones diferentes que se están dando en función de si es centro de día público o privado. Por un lado, hay muchos enfermos que a pesar de tener plaza adjudicada para centro de día público y estar previsto su incorporación en el mes de marzo del 2020, a día de hoy siguen sin incorporarse al estar muchos centros de día públicos dentro de las residencias. Por otro lado, son muchas las familias que nos hacen saber que siguen cobrando la prestación vinculada a servicio para pagar el centro de día privado. Algunos enfermos tras el confinamiento han avanzado en su deterioro físico y cognitivo y no se han incorporado a estos centros de día privados. Las familias pidieron la modificación del recurso del PIA para actualizarlo a la nueva situación, pero en cambio un año después siguen recibiendo mensualmente la cantidad concedida para el pago del centro de día a pesar de haberlo comunicado en tiempo y forma.