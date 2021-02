Un hombre sin mascarilla “y en estado muy alterado” fue detenido el pasado lunes por la tarde tras agredir a dos agentes de una patrulla de la Policía Local de Gijón. El suceso se produjo junto a un bar de la calle Manso. El hombre, tras la intervención de la Policía para que cumpliese las medidas contra el covid, acabó agitándose y se volvió contra los agentes, a los que agredió.

La Policía Local también denunció a once personas por incumplir las medidas sanitarias. Seis de ellas por reunirse en grupo de más de cuatro personas, dos por no cumplir con el toque de queda, otras dos por fumar sin distancia y una más por no hacer uso de la mascarilla obligatoria. Asimismo, también se propuso para sanción a dos viandantes que estaban fumando marihuana en la avenida de El Llano.