Las quejas ciudadanas crecen por el covid: del descontrol en terrazas a las demoras en licencias

Año de covid, año de quejas. La pandemia lo marcó todo en 2020. Incluidas las sugerencias, reclamaciones y agradecimientos que los vecinos hacen llegar a su ayuntamiento y que dan vida a un informe que acaba de ultimar el personal del servicio de Relaciones Ciudadanas. Si en 2019 el recuento llegó a 1.392 escritos el año pasado se quedó en 1.286 pero con un porcentaje a tener muy en cuenta: el 80% fueron reclamaciones. Las quejas fueron 1.025: 63 más que el año anterior sobre un cómputo total con un centenar de asuntos menos. Suben las reclamaciones y menguan las sugerencias y los agradecimientos. Las otras dos patas del informe.

Problemas de limpieza y tráfico, obras mal acabadas y fallos en el mantenimiento urbano, ruidos por tapas de registro, problemas de convivencia con perros en el centro del conflicto, críticas a los autobuses, fallos en equipamientos deportivos, faltas de consideración de agentes de la policía local o personal municipal de atención al público... repiten en los listados tanto de quejas como de sugerencias. Pero esta vez adecuadas a los tiempos covid en sus distintas y singulares fases. Así durante el confinamiento se recibieron quejas por no controlar a quienes paseaban sus perros más lejos de lo permitido, denuncias por la masificación en los autobuses y la petición de limitar la música que se ponía desde los balcones. Hubo quien fue más allá molesto por esos aplausos que más que símbolo de resistencia y agradecimiento entendían como una falta de respeto a los enfermos o a las familias que estaban pasando un duelo.

Con la desescalada muchas quejas se trasladaron a las terrazas hosteleras por no respetar la distancia, no dejar espacio libre en la acera o acoger a clientes sin mascarilla. Y luego llegaron las reclamaciones por el descontrol en las actividades permitidas en cada franja horaria. Del control de la policía y el ejército se pasó a que “no controla ni Dios, las pandillas de adolescentes campan por sus respetos sin guardar distancia de seguridad, ni mascarillas. Esto parece Jauja”, se explicaba en uno de los escritos.

La movilidad, táctica o no, que marcó la agenda municipal de 2020 tiene su reflejo en el informe de quejas. Hay quien dejó claro que no le gusta la reforma del Muro ni el cierre definitivo al tráfico de la avenida del Molinón. Pero también hubo críticas para los carriles bici. Y quien le puso peros a lo uno y lo otro con un contundente “lo de los carriles bici a la izquierda, una chapuza. Y lo del Muro, un sin Dios”.

Los autobuses son punto de origen de muchos escritos. Desde los tradicionales por falta de puntualidad a los extraordinarios por cambios en los servicios ante los ajustes por la pandemia, conductores con mascarillas mal puestas o concentraciones de viajeros sin respetar distancia de seguridad. Antes del covid había tenido especial incidencia el cambio en la línea 18, luego el interés se centró en pedir aforos a Emtusa.

Los problemas con perros, o más bien con sus dueños, son un clásico. Se denuncian animales sueltos en zonas no habilitadas, la falta de recogida de excrementos, el acceso de mascotas a espacios de ocio de los niños y hasta agresiones entre dueños de canes. El uso masivo de las instalaciones deportivas convierte al Patronato Deportivo en destinatario de muchas quejas. A las habituales se sumaron las generadas por la suspensión de actividades, con quejas por la tardanza en devolver el dinero de cursos.

La pandemia sanitaria no solo cerró las instalaciones deportivas del Ayuntamiento. La vida presencial en los equipamientos municipales se redujo de manera drástica convirtiendo teléfono y ordenador en las únicas vías de acceso a la gestión municipal. No siempre con éxito. El informe hace referencia a muchas quejas por no poder contactar con el personal municipal. Hay quien denuncia que estuvo dos semanas intentando comunicar sin éxito con el 010 y quien reclamó 30 euros por una espera de 34 minutos en un servicio de información de pago.

Pero donde “la tardanza y la incomunicación”, dice el informe, se dejaron sentir con más fuerza fue en el servicio de licencias urbanísticas. Teléfonos que nadie coge, correos que no se contestan o trámites ordinarios que se paralizan para dar salida a medidas extraordinarias por el covid-19 como los expedientes de terrazas hosteleras conforman la batería de quejas recibidas. “La obra no se hace, el trabajo no prospera y seguiremos en la cola del paro”, lamenta uno de los comunicantes.