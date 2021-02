A 689.700 euros, impuestos incluidos, se eleva la inversión en maquinaría a la que ayer dio el visto bueno el consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicio de Medio Ambiente Urbano (Emulsa). Los consejeros aprobaron los pliegos para el suministro y mantenimiento de cinco máquinas de limpieza: una barredora/aspiradora, una decapadora de suelos para el fregado de aceras y tres vehículos eléctricos con equipo de agua a presión para intervenciones puntuales. En materia de inversiones y renovaciones, el presupuesto total de Emulsa para el año que acaba de empezar ronda los cinco millones de euros.

También salió adelante –aunque con el voto en contra de la representación de Comisiones Obreras y la abstención de UGT y la Federación de Asociaciones Vecinales , la prórroga mientras dure el estado de alarma por el covid-19 de las bonificaciones extraordinarias a la tasa de basura. Una fórmula de apoyo a comercio y hostelería que se decidió desde el gobierno local para el año pasado y que ahora se prolonga. Igual ha ocurrido con el recibo del agua lo que afecta, en ese caso, a los ingresos de la Empresa de Aguas.

Emulsa cuantifica en 1,7 millones los gastos extraordinarios a los que hace frente por la pandemia y que asume con recursos propios. Ese dinero sufraga el incremento de personal por la necesidad de limpiar más a menudo los colegios, la compra de mascarillas y equipos de protección para los operarios y la adquisición de productos de desinfección.

La polémica entre los consejeros, en un consejo de rutina sin mayores complicaciones, llegó a la hora de debatir las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró despido improcedente el final de un contrato temporal de relevo. Emulsa optó por extinguir la relación laboral e indemnizar al afectado.

El debate llegó ante la propuesta del consejero de Podemos, que apoyaron representantes del PP, Foro, CC OO, UGT y los vecinos, de plantear una votación para fijar que se diera al trabajador la opción de elegir entre la indemnización o la readmisión como indefinido no fijo. Se buscaba un posicionamiento político de cara a esta sentencia y a las que puedan llegar ya que hay varios casos más en los tribunales. La votación no llegó a efectuarse al entender la presidencia, que ostenta Olmo Ron, y parte de los consejeros que no era necesaria y que la opiniones divergentes ya quedaban reflejadas en el acta.