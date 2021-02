Los usuarios dependientes de Siloé y “Una ciudad para todos”, sin vacunar

Viven en un recurso residencial sociosanitario, son personas de riesgo por sus condiciones particulares y llevan muchos meses de encierro con férreas medidas de control, las mismas que en las residencias de ancianos, sin poder salir a la calle o recibir visitas. Sin embargo, mientras en los centros de mayores ya se han completado las vacunaciones, ellos siguen sin saber cuándo recibirán su inmunización. “No estamos dispuestos a permitir estas diferencias”, dicen en “Una ciudad para todos” y Siloé, entidades responsables de estas personas.

Carlos Aller, gerente de “Una ciudad para todos” no oculta su malestar con un proceso de vacunación que de momento les ha dejado de lado “sin que podamos decir a los usuarios y a sus familias cuándo se podrán inyectar”. Se trata de 27 personas con discapacidad intelectual que viven en cuatro pisos tutelados de la entidad, recursos destinados a dar alojamiento permanente a personas con una situación sociofamiliar que les impide vivir con su familia o en su hogar habitual de residencia. En la práctica, se trata de “un recurso sociosanitario, solo que a pequeña escala, pero parece que se han olvidado de nosotros”, lamenta Aller.

Entre sus usuarios además hay personas de riego por tener más de 60 años, por padecer obesidad o simplemente porque “su proceso de envejecimiento suele ser más acelerado”, con lo que “no entendemos que no hayan entrado a formar parte del primer o el segundo grupo de prioridad”, sobre todo, cuando “ya se está llamando a vacunar al personal de apoyo y cuidado pero no a los usuarios, y nos resulta difícil de comprender”, abunda Aller, quien recuerda que “son personas con discapacidad intelectual que lo han pasado especialmente mal en el confinamiento y aún no pueden retomar su normalidad”. Lamenta la asociación que “para unas cosas funcionamos como una residencia, con los mismos protocolos, pero para otras, no”. “No es justo, toda vez que esperábamos que nuestros usuarios se vacunaran a la vez que el Sanatorio Marítimo, y ellos ya se inmunizaron a mediados de enero”, asevera.

En la misma tesitura se encuentra Siloé, con dos recursos residenciales y una treintena de personas afectadas (en total, junto con “Una ciudad para todos” sumaría unos 60 usuarios sin vacunar). Pablo Puente, director de la entidad, pone de manifiesto también su preocupación por las demoras. “En nuestro caso, tenemos personas con pluripatologías, otros con gran dependencia y otros con trastornos mentales”, recuerda. “Nos parece importante que no solo se vacune a los profesionales de atención directa sino también a las personas residentes, por ser colectivos muy vulnerables”, añade.

En todo caso, Puente aclara que “estamos en contacto con la Consejería de Salud y nos han dicho que están gestionando las fases de vacunación; entendemos que la gestión de esto es complicada, pero es importante tenerla en consideración”. Salud Pública está tratando de acelerar el proceso, y así se lo ha hecho saber, pero de momento siguen esperando y piden que la inmunización no deje atrás a personas que también son muy vulnerables, aunque no respondan al criterio de la edad o la gran dependencia.