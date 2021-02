La Policía Local denunció ayer jueves a 26 personas en Gijón por incumplir las normas sanitarias. En total, 16 personas fueron propuestas para sanción por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, a cinco por fumar sin distancia, a cuatro por incumplir el toque de queda y a una persona más por no respetar el cierre perimetral. También propuso para sanción a un local de hostelería de la calle Luis Braille por no disponer las mesas a la distancia requerida.