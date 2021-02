Santurio tira de contactos: los vecinos crean un listín profesional para ayudarse entre ellos

La guía fue idea de José Luis Pérez, el presidente de la asociación de vecinos “San Jorge”. La entidad, que celebra hoy su asamblea general con aforo reducido, repartirá 250 ejemplares entre los residentes. Pérez llevaba barruntando la idea desde hacía tiempo. La cosa surgió porque no era extraño que al líder vecinal acudiera el resto para pedirle las más variopintas tareas. Desde arreglar una tele a segar una finca. Amablemente, cedía los contactos, pero pensó que lo mejor era compartir parte de su gruesa agenda con todos los demás. “No me molestaba dejar los teléfonos, pero así nos ayudamos entre nosotros”, explica.

Dicho y hecho. El líder vecinal se puso en contacto con Manuel Martínez, que además de diseñador gráfico jubilado es vecino de Santurio desde hace doce años. Fue el encargado de darle el formato a la guía, que contiene los 52 teléfonos ordenados alfabéticamente. El primero es el del Ayuntamiento y el último el del veterinario. Además, el listado tiene como epílogo una sección de notas. Por si acaso algún vecino obtiene otro contacto importante y quiere dejarlo plasmado. “Nos conocemos entre nosotros y siempre es bueno recurrir a un vecino, porque llega antes que alguien que viene de fuera”, cuenta Martínez, que ha colaborado de forma desinteresada en el proyecto. “Da confianza”, añade.

Si en la variedad está el gusto, las páginas verdes de Santurio cumplen con escrúpulo con el refrán. Uno de los teléfonos que aparecen es el Diego Tomé, que vive en la zona desde hace cinco años. Es de Potes (Cantabria) y trabaja desde hace dos años en sidra Piñera. En el lagar, lo mismo maya que corcha y, fuera de él, tan pronto desbroza una finca como poda casi cualquier árbol. Si algún vecino de Santurio tiene alguna parcela descuidada no cabe duda de que Tomé es su hombre. “Mucha gente viene a vivir a la parroquia y no sabe a quien acudir cuando necesita algo. Por eso la guía me parece algo muy útil, porque sirve para ayudarnos”, postula él.

En las “páginas verdes” de Santurio hay vecinos que están jubilados y que han decidido aparecer en la guía para ayudar al resto. Es el caso de Jesús Santos, que regentó un taller mecánico en la avenida de Juan Carlos I. Nacido en La Bañeza (León) llegó a Gijón hace 52 años y su vinculación con Santurio le viene por parte de suegro, aunque la pandemia y las bondades de la zona rural han terminado por afincarlo definitivamente en la zona. Si a alguien en la parroquia se le enciende alguna luz de alerta en su vehículo, acudir a Santos es una garantía. Tan dispuesto está el hombre, que hasta se ofrece a llevar coches a pasar la revisión de la ITV o al taller. “Aunque esté jubilado, quería estar en la lista”, comenta.

Hay otros comerciantes en la guía cuyo negocio está lejos de Santurio, pero a los que su sentido de pertenencia a la parroquia les tira. Son los casos de Melisa Gamoneda, una joven de 25 años que regenta una clínica dentista en la calle Ampurdá, en Pumarín, y de Tiano Cima, que está al frente de una joyería y relojería en la calle Naranjo de Bulnes, en Nuevo Gijón. Gamoneda tiene 25 años y acaba de coger el testigo de su madre, también odontóloga. “Recibir a un vecino siempre presta”, asegura. De casta también le viene a Cima, que siguió los pasos de su padre, Rufino, que es vecino de Santurio. “La guía da confianza a la gente”, remarca.

Curiosamente, el teléfono que no aparece es el de Miguel Ángel Sánchez, ganadero de profesión y chico para todo en Santurio de vocación. “Miguelín”, como todos le conocen en la parroquia, hace las veces de sacristán, toca la campana y es el miembro más longevo de la asociación vecinal. Tan famoso es en la parroquia, que no necesita dejar su número para que le llamen. Eso sí, él se ha quedado con una guía por lo que pueda pasar. “Si surge una emergencia, la usaré. En la parroquia somos una gran familia”, finaliza Sánchez, que como el resto de los vecinos de Santurio utilizará las “páginas verdes” para tirar de contactos.