El Ayuntamiento ha llegado a un principio de acuerdo con la propiedad de las viviendas en mal estado de la calle Costa Rica, en La Calzada, que generaron una movilización vecinal hace unos meses exigiendo su derribo por motivos de seguridad. La intención del gobierno, según explicó el concejal en la comisión de Urbanismo a preguntas de Ciudadanos, es adquirir esas viviendas, tirarlas y convertir ese espacio en zona verde, como está estipulado en el Plan General.

De no concretarse el acuerdo de adquisición con todos los propietarios, el Ayuntamiento no descarta recurrir al mecanismo de expropiación. En todo caso se prioriza el sistema de compra para acortar plazos y burocracia. Los vecinos del entorno registraron quejas en 2016 y 2018 ante el anterior equipo de gobierno. En noviembre del año pasado salieron a la calle ante una realidad de ratas, suciedad y cascotes que no dejaban de caer.