El local comercial de la calle Celestino Junquera número 18, donde desde hace años se asentaba en bingo San Lorenzo saldrá próximamente a subasta por un precio inicial de 601.229,42 euros. El establecimiento, con salida de emergencias por la calle Cabrales y construido en el año 1971, está reservado para uso de ocio y hostelería. Según la descripción cuenta también con una superficie de 83 metros cuadrados, según se recoge en las condiciones publicadas en el BOE para la subasta.

Para la subasta no habrá puja mínima y sí tramos entre pujas de 3.000 euros, según esas mismas bases. El importe del depósito será de 30.061,47 euros. No constan cargas y el inmueble no es visitable antes de la subasta.