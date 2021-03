La Policía Local de Gijón denunció ayer, jueves 4 de marzo, a la propietaria de dos perros potencialmente peligrosos que atacaron y mataron a otro can que iba paseando con una mujer. El suceso tuvo lugar a las 13.10 horas en la calle Novorossiysk. La dueña de los animales agresores, de raza American Bully, intentó ausentarse del lugar y fue un ciudadano quien la retuvo. A su llegada, los agentes procedieron a su identificación y a denunciarla por no ejercer control suficiente sobre los perros, por no llevarlos con bozal y por no presentar la documentación de los mismos. Además, atendieron a la señora del perro fallecido y le ayudaron con los trámites para su recogida.

En otro orden de asuntos, la Policía detuvo ayer a un vecino de Noreña sobre el que pesaban dos órdenes de detención y otras ocho de averiguación de domicilio por robos con fuerza, hurtos, estafas y delitos contra la seguridad vial. J.L.F.S. de 32 años fue localizado en un centro comercial de la calle Benito Otero a las 20.50 horas, después de que distintas fuerzas y cuerpos de seguridad lo buscaran durante días.

En otro orden de asuntos, se denunciaron dos locales de hostería por no respetar la distancia requerida entre sillas. También fueron propuestas para sanción diez personas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, nueve por fumar sin mantener la distancia de seguridad, siete por permanecer en grupo y otras dos por no respetar el toque de queda.