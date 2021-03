El compromiso del Ayuntamiento de Gijón de que las próximas ayudas locales para compensar la crisis del covid no excluirían a quienes tuvieran deudas con la administración –matizando que esas deudas fueran posteriores a marzo de 2020 y por tanto achacables a la pandemia– puede quedarse en agua de borrajas. “El asunto no está cerrado, pero está muy complicado. Nuestra voluntad es hacerlo, entendemos que es lo razonable, pero hay que cumplir la legalidad”, explicaba Marina Pineda, edil de Hacienda, a la salida de la comisión donde se trató el asunto.

El Ayuntamiento está pendiente para tomar esa decisión de la respuesta a una consulta hecha a la Intervención General del Principado. Curiosamente, desde la Consejería de Hacienda del Principado se hizo una consulta similar al Ministerio de cara a sus propias ayudas. Ana Cárcaba aseguraba en sede parlamentaria que su gobierno no encontraba garantías jurídicas para exonerar a los beneficiarios de las ayudas de la obligación de estar al día con la administración.

El gobierno gijonés se comprometía a finales de enero a no tener en cuenta las deudas por la pandemia en sus ayudas. Lo hacía contestando con un sí al ruego en ese sentido presentado por Juan Chaves, edil de Podemos. Gijón entendía entonces que tanto la ley general de subvenciones como la normativa local permitían esa opción ante la excepcionalidad de la situación y para ayudas inferiores a 3.000 euros. Su otro aval era la respuesta positiva que el Ministerio de Hacienda había dado al ayuntamiento de Mieres cuando hizo una consulta en ese sentido. Mieres tomó el camino que quiere tomar Gijón. Igual que a nivel autonómico lo han hecho Galicia o Valencia.

El asunto se complicó en base a una circular de la Federación Asturiana de Concejos donde se indicaba que la ley General de Subvenciones no permitía ninguna excepción al cumplimiento del principio de que no se pueden dar subvenciones a quienes no están al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Un informe que llevó a los técnicos de Intervención y Tesorería de Gijón a poner en duda que fuera factible la exención que se quería. A falta de otro informe jurídico de una entidad superior que abra esa puerta y que es lo que busca el gobierno local de PSOE e IU para ejecutar una voluntad política.

“No entendemos la postura del equipo de gobierno de poner trabas, una vez más, en vez de buscar la forma de ayudar a los gijoneses y las gijonesas que sin ayudas directas tendrán que bajar la persiana. La respuesta de la Ministra de Hacienda ante el requerimiento del alcalde de Mieres es clara y coincidente con nuestro argumento: la ley de subvenciones estatal en su artículo.13.2 facilita la concesión de ayudas en las especiales circunstancias de la pandemia. El propio Ministerio de Hacienda posibilita esa concesión”, asegura el edil de la formación morada, Juan Chaves.

Desde Ciudadanos, el concejal Rubén Pérez Carcedo criticaba “el inmovilismo del gobierno nacional que encabeza Pedro Sánchez. La ley general de Subvenciones podría haberse modificado a través de un real decreto y exonerar a aquellos cuyas deudas se hayan generado por la crisis, pero no ha hecho absolutamente nada”. Su conclusión es que “el gobierno de PSOE y Unidas Podemos da la espalda a los autónomos que peor lo están pasando”.

De no llegarse a una solución los primeros afectados serían los beneficiarios del nuevo paquete de ayudas directas por el covid pactadas en la concertación social con un presupuesto de un millón de euros. El cálculo es llegar a 1.700 negocios con una ayuda que rondaría los 600 euros. El colectivo prioritario es la hostelería sin terraza, pero también está abierto a gimnasios, agencias de viaje, atracciones de feria y comercios de menos de 300 metros cuadrados ubicados en el interior de centros comerciales.

Desde Asturias Suma, Juan Álvarez no sólo recuerda el caso de Mieres. “La propia Comunidad Valenciana, tras la consulta al mismo Ministerio, acaba de dar luz verde a esta medida ya que la respuesta fue la misma que a Mieres. Plantearemos estos casos, y el de Galicia, para llegar a una solución que beneficie a todo el mundo”, explica. Desde su colectivo, y con estos antecedentes, “animamos al Ayuntamiento a seguir el mismo camino, y poder desbloquear esa condición, ayudando así a miles de familias que están viviendo una situación insostenible. “Ye un problema que llevamos arrastrando desde el principio. Muchos ya han quedado fuera de las autonómicas y muchos quedarán fuera de estas y de otras. Para mucha gente ha sido imposible no contraer deudas con la administración tras la primera declaración del estado de alarma”, dice Félix Marcos de Hostelería con conciencia.