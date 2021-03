El colegio Montedeva amplía contactos

Aunque en origen el proyecto se ideó para los estudiantes de cuarto curso de la ESO, también se ha invitado a participar a los alumnos de Primero de Bachillerato. Unos, por la proximidad de la Universidad, y otros porque tienen que escoger qué modalidad de Bachillerato cursar. “Por tanto, el total de alumnos que van a participar en el encuentro será incluso mayor que el de otras ediciones, 135”, señala la coordinadora del proyecto, la profesora Rosana Llanos.

El encuentro con los profesionales de las empresas, un total de 34, y este año en formato digital por la pandemia, ha supuesto para los chavales “una experiencia muy enriquecedora”, señala María Lobo, alumna de cuarto de la ESO. “Se agradece un montón que nos organicen este tipo de actividades, porque poder ver de cerca las opiniones de los profesionales que trabajan en las empresas te abre la visión”, reconoce. Para la joven, el hecho de hablar cara a cara y poder resolver dudas “me ha hecho ver que tenía una visión muy superficial de algunos sectores, y conocer lo que hay detrás es muy interesante”, porque “la idea que teníamos no es ni una quinta parte de lo que pensábamos, y cuanto más conocimiento tengamos será mejor para poder elegir nuestro futuro”.

En este sentido, Lobo también agradece especialmente consejos como “el de que siempre hay tiempo para elegir, es posible cambiar de carrera o incluso llegar a hacer lo que quieres estudiando otra cosa, es algo que nos quita presión a la hora de escoger”.

Para Hugo Loredo, “poder acercarse al mundo laboral de esta forma es muy importante, porque en el colegio al final no tenemos ese contacto”. No sólo han podido formular preguntas, sino que también han elaborado una carta de presentación que los ha obligado a ponerse en situación de cara a hipotéticas entrevistas de trabajo. “Ahora ya sabemos cómo actuar para que nos vayan conociendo; hablar con los profesionales nos ayuda a tener una idea más clara sobre las diferentes profesiones y posibilidades laborales”, afirma. Y pone un ejemplo: “una doctora del hospital Valle del Nalón me estuvo contando las cosas que hacen y que van mucho más allá de lo que me imaginaba”, explica.

Otros alumnos, como Lucía García o Sergio Fernández tienen muy claro que su futuro pasa por el periodismo, y por eso, haber conocido de primera mano el trabajo de la redacción de LA NUEVA ESPAÑA “es una oportunidad única, nos ha dado otra visión y ahora sabemos que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad”, señalan los dos alumnos, encantados con una sesión “muy enriquecedora, porque es el mundo real”.

“Hablar con los profesionales es muy enriquecedor”, destacan los estudiantes

Para el centro también ha supuesto un éxito por el gran nivel de participación, y porque “esta manera de hacer vivir la realidad laboral al alumnado de 4º y bachillerato encaja con el firme convencimiento de lo necesario que es educar a los jóvenes con prácticas educativas que los conecten con el mundo que les ha tocado vivir”, recalca Rosana Llanos.

El Proyecto “Hacia la aldea global” en el que se inscribe esta iniciativa del Networking busca ser una materia de reflexión-acción en la que los alumnos profundicen sobre quiénes son y quiénes quieren ser en lo personal y en lo profesional, sobre cómo ven este mundo de la llamada IV Revolución Industrial en el que viven, y sobre cómo quieren ser y cómo quieren que sea el mundo en el que van a vivir y desarrollarse, personal y profesionalmente, como adultos”, reflexiona la coordinadora.

Una vez superada la fase de Networking, y si la pandemia lo permite, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar alguna sesión práctica.