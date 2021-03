Contra el “injusto” requisito de que los negocios afectados por la pandemia deban estar libres de deuda con la administración para poder optar a ayudas directas, el grupo municipal de Podemos, a través del edil Juan Chaves, volvió a pedir ayer que el equipo de gobierno elimine este criterio y “medie” con el Principado para que a nivel autonómico también los negocios endeudados por la pandemia puedan optar a ayudas. En realidad, Chaves creía que el debate ya estaba superado. “Lo habíamos propuesto en enero y se nos dijo que sí, pero se han echado atrás”, asegura. A su juicio, un permiso enviado en noviembre por el Ministerio de Hacienda a la alcaldía de Mieres ya permite desatascar estos pagos.

Aníbal Vázquez, regidor de Mieres, envió en noviembre del pasado año una carta a Hacienda explicando este problema. Pedía que a nivel nacional se suprimiese temporalmente de la ley de subvenciones el requisito de que los beneficiarios deban estar al día en sus obligaciones tributarias para poder amparar a los que comenzaron a endeudarse tras el estado de alarma. Haciendo respondió días después garantizando que este permiso ya estaba concedido, y que como ayuntamiento podían exonerar a potenciales beneficiarios del requisito de estar al corriente de pago.

Unos meses después, en enero, Chaves y su equipo propusieron la misma idea al gobierno local, recibiendo una respuesta afirmativa, pero esta semana la portavoz Marina Pineda les aclaró que los beneficiarios potenciales podrían solicitar la subvención incluso con deudas, pero que para recibirla tendrían que estar al corriente de pago. “No estamos hablando de tanto dinero. Lo que nos ahorremos ahora lo vamos a gastar después con subsidios de desempleo”, lamenta el edil, que explica que, tras un año de cierres, “lo raro es que un negocio no tenga algún tipo de deuda” y que el debate se centra en aquellos que la empezaron a acumular a raíz del estado de alarma y no antes, por lo que no se estarían amparando a propietarios de locales con problemas económicos por mala gestión. “Estamos descontentos con el PSOE. No es la primera vez que se comprometen a atender alguna de nuestras propuestas y luego rompen su promesa”, asevera Chaves.