Todo lo que necesitas saber del Plan de Vías de Gijón: las claves para entender 20 años de anuncios, proyectos y cambios de ubicación

1. Una película con doble trama

La película ferroviaria que lleva rodándose en Gijón desde hace dos décadas se organiza en dos tramas: el metrotrén y el plan de vías. El metrotrén es un proyecto exclusivamente ferroviario que busca extender e impulsar el servicio de cercanías de Gijón, y de Asturias. El proyecto del metrotrén para el área central de Asturias lo presentó en agosto de 2000 en la Feria de Muestras el entonces ministro de Fomento del pp, y luego fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. La novedad en el territorio gijonés incluía un túnel de 3, 5 kilómetros por donde irían las cercanías desde la estación del Humedal a Viesques y, entre uno y otro, dos estaciones: Begoña y El Bibio. A partir de esta iniciativa ferroviaria, Gijón vio la oportunidad de completar la operación con un gran proyecto de ciudad que suponía eliminar la histórica división que las vías generaban al penetrar en el casco urbano e incluía construir una estación intermodal. Nacía el plan de vías.

2. Gijón al Norte, la sociedad que gestiona el plan

Para gestionar todas las operaciones que tuvieran que ver con la construcción de la estación intermodal, su conexión con el metrotrén y el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados del uso ferroviario en ese entorno se constituía el 21 de noviembre de 2002 la sociedad Gijón al Norte. Sus socios eran, y son, el Ministerio y las empresas ferroviarias conformando lo que se conoce como Grupo Fomento (con un 50% del capital), el Principado de Asturias (25%) y el Ayuntamiento de Gijón (25%).

El plan de ampliación de la estación de Sanz Crespo Túnel metrotrén Museo del Ferrocarril Renfe Cercanías (Subterráneo) Policía Nacional Ampliación Losa Renfe larga distancia Estación actual Nuevo vial Juzgados Policía Local Feve Ampliación de Sanz Crespo • Denunciar el actual convenio de Gijón al Norte y aprobar uno nuevo. Tendría que hacerse este año. • Licitación desde el Adif y redacción del anteproyecto de remodelación y ampliación de la estación de Sanz Crespo y del constructivo de remodelación en el primer trimestre 2023. • En 2023 el Ayuntamiento debería modificar también el planeamiento urbano para incluir un nuevo vial en Sanz Crespo. Los andenes de la estación de Sanz Crespo, a la derecha, con Moreda y Poniente a un lado y el Museo del Ferrocarril al fondo. | Ángel González • A finales de 2023 el Ayuntamiento debería licitar los proyectos de urbanización y el Adif licitar y redactar los proyectos constructivos de la conexión del túnel del metrotrén y la nueva estación de cercanías. Nueva construcción en Moreda • A lo largo de 2021 habría que enviar la declaración de impacto ambiental al Ministerio de Transición Ecológica. Se entiende que está vigente el del año 2022, pero conviene completarlo para evitar recursos judiciales. Los andenes de la estación de Sanz Crespo, a la derecha, con Moreda y Poniente a un lado y el Museo del Ferrocarril al fondo. | Ángel González Nueva construcción en Moreda • A lo largo de 2021 habría que enviar la declaración de impacto ambiental al Ministerio de Transición Ecológica. Se entiende que está vigente el del año 2022, pero conviene completarlo para evitar recursos judiciales. • Sobre marzo de 2022 podría estar el estudio informativo. • El Adif dispondría de todos los proyectos constructivos a finales 2023. • La licitación de la obra nueva de la estación de largo recorrido y ancho métrico y de la conexión de las cercanías con el metrotrén llegaría en 2024. 3. Una intermodal que no para de moverse

La estación de tren de Sanz Crespo se inauguró a finales de marzo de 2011 con el adjetivo de “provisional”. Su única misión era garantizar el servicio ferroviario a la ciudad mientras se construía la intermodal. ¿Donde? Pues entonces era en el entorno de Moreda aunque esa no había sido la ubicación inicial. En el convenio de 2002 la intermodal estaba en la plaza del Humedal. Un estudio informativo aprobado en 2006 modificó su emplazamiento trasladándola a Moreda y años más tarde, en 2014, el Ayuntamiento, gobernado entonces por Foro, planteó que se hiciese frente al Museo del Ferrocarril. Esa es la solución aún vigente a través de un convenio firmado por los tres socios de Gijón al Norte en mayo de 2019.

4 ¿Moreda o Museo? Sanz Crespo

A partir de ese convenio, el Ministerio encargó un estudio informativo comparando las opciones de Moreda y el Museo del Ferrocarril, que distan una de otra poco menos de 300 metros, Un estudio que avalaba la viabilidad técnica de ambas propuestas aunque matizando que la del Museo eran unos 60 millones más cara, alcanzado los 338,9, y técnicamente más compleja. Ese fue el punto de inflexión para que las tres administraciones, todas ahora bajo gobiernos socialistas, volvieran su mirada al emplazamiento de Moreda. La crisis económica por el covid consolidó esa apuesta por el ahorro. Llegados a este punto, las tres administraciones parecen coincidir en que el Museo del Ferrocarril ya no es la opción. ¿Alternativa? El Ministerio ha planteado dos propuestas para debatir: una estación de nueva construcción en la ubicación de Moreda que se fijaba en el estudio informativo pero reformulando el diseño para ahorrar costes o una estación –y aquí llegó la sorpresa– ampliando la ya construida en Sanz_Crespo para poder aprovechar la playa de vías existente. El Ministerio entiende que con esa segunda opción se pueden ahorrar hasta 90 millones y agilizar plazos. No hay nada decidido. Físicamente ambas estaciones no diferirían más que unos metros en su ubicación, con fachada a un nuevo vial bajo lo que ahora es el viaducto de Carlos Marx.

Hitos en la larga historia del plan de vías 2000 2019 En mayo, con las elecciones a la vuelta de la esquina, se ratifica el nuevo convenio de Gijón al Norte con la estación en el Museo y el compromiso de las administraciones de movilizar 814 millones: 500 en el plan de vías y el resto en el metrotrén hasta Cabueñes. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, presenta en la Feria de Muestras el proyecto del metrotrén con un túnel de más de tres kilómetros para prolongar el servicio ferroviario hasta Viesques. 2002 Ministerio, Principado y Ayuntamiento constituyen la sociedad Gijón al Norte como instrumento para desarrollar el proyecto de supresión de la barrera ferroviaria en el área urbana y la construcción de una estación intermodal. Entonces prevista en El Humedal. 2020 La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, plantea abiertamente reubicar la estación en Moreda y olvidarse del Museo del Ferrocarril. 2010 El Ministerio redacta el proyecto constructivo de la barrera ferroviaria con la estación en Moreda. 2006 Después de la decisión de los socios de Gijón al Norte de modificar ambos proyectos se aprueba definitivamente el estudio informativo con la estación en Moreda. Año de la despedida de la tuneladora "Noega" de Gijón. 2011 La estación de Sanz Crespo se inaugura en marzo como provisional con el fin de dar servicio mientras se desarrollan las obras en Moreda. 2014 La demolición de la estación de El Humedal pone fin al pasado ferroviario de Gijón, del que ya había desaparecido la estación Jovellanos. Queda un desierto de tierra que, para dignificar la imagen de la ciudad, el Ayuntamiento transforma en una zona verde. Nace el "solarón". Terrenos de Moreda propuestos. 2015 2021 El Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro, oficializa en Gijón al Norte una nueva propuesta para esa zona de Gijón, donde la estación intermodal se traslada al entorno del Museo del Ferrocarril. Se inician los estudios. El Ministerio de Transportes hace suya la petición ya conjunta de Ayuntamiento y Principado de reubicar la intermodal en la zona de Moreda. A nivel de propuesta plantea dos opciones: nueva construcción en ese ámbito o reutilización y ampliación de la provisional de Sanz Crespo, que justo cumple ahora diez años. En ambos casos se buscaría un ahorro de costes del proyecto. El debate sobre la estación vuelve a reabrirse. Los proyectos sobre la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes siguen su curso. Trabajos de la tuneladora "Noega" en Viesques. 2008 Se desarrolla el plan especial de reforma interior PERI 00 tras un concurso de ideas internacional. 5. El metrotrén se alarga

No sólo la estación intermodal cambió de sitio. El paso de los años también afectó al proyecto de metrotrén del que los gijoneses recuerdan sobre todo la imagen de la tuneladora “Noega” saliendo del suelo en 2006 tras tres años de trabajo para hacer un túnel que no ha servido para nada desde entonces. Sobre el proyecto inicial que acababa en Viesques surge en 2005 la propuesta de prolongar la instalación hasta Cabueñes para dar servicio a un espacio donde confluyen el campus universitario, el Botánico, la Universidad Laboral, el hospital y el Parque Tecnológico, por poner solo unos ejemplos de equipamientos con afluencias masivas. El nuevo tramo, todavía en estudio, incluye dos estaciones: Universidad y hospital de Cabueñes

6. Una estación lineal con seis paradas

Hay quien considera que el debate sobre la estación intermodal es un debate baldío en cuento que esa no es la pieza fundamental del puzzle. Para ellos lo importante es el metrotrén que llevará las cercanías ferroviarias a la puerta de las casas de miles de gijoneses y que conforma una estación lineal con seis paradas. Siete si se suma la actual estación de La Calzada, una de las de mayor ajetreo de Asturias desde siempre. Entre las nuevas estaciones destacan la de la plaza de Europa, que sustituye a la inicialmente ubicada en Begoña, y la del hospital de Cabueñes. Plaza de Europa garantiza que el tren esté en el centro de Gijón y Cabueñes dar servicio a un centro sanitario clave en la red autonómica.

El convenio de Gijón al Norte que hay que cambiar Datos en millones de euros Financiación: Adif Sociedad Gijón al Norte Coste estimado Titular futuro Estación intermodal Financ. Estación de cercanías Estación de largo recorrido Edificio de viajeros Aparcamiento subterráneo Estación de autobuses 140,16 108,51 8,93 28,66 30,00 TOTAL Adif 814,02 Principado Integración (coberturas y actuaciones en vías) Cubierta sobre la estación de largo recorrido 48,15 Ayuntamiento Prolongación de la cobertura hasta cruce con Bertolt Brecht y hasta el puente de la Av. Príncipe de Asturias 55,00 Adecuación ferroviaria del cruce de la Av. Juan Carlos I con Príncipe de Asturias Trenes en la estación de Sanz Crespo.Foto: Ángel González Adif 3,85 Urbanización de los suelos del ámbito. Incluyen también: 66,02 Desvío de colectores Ampliación del parque de Moreda Recuperación del viario correspondiente al antiguo trazado de la autopista en forma de bulevar Ayuntamiento Demolición de la totalidad del viaducto de Carlos Marx Desdoblamiento de la avenida Juan Carlos I hasta Bertolt Brecht Otros Adif Edificio de oficinas Adif 7,20 Gastos asociados 3,88 140,16 360,20 500,36 Gastos operativos sociedad Coste total Adif Coste total sociedad Coste total plan de vías Metrotrén: Pozo de extracción-Viesques- Hospital de Cabueñes 313,66

7. Un convenio para tirar a la basura

Sea en Sanz Crespo o en Moreda llevarse la estación del Museo del Ferrocarril y cambiar los costes económicos y la financiación exigen tirar a la basura el actual convenio de Gijón al Norte y hacer uno nuevo. ¿Qué se fija en ese convenio que ya no valdía? Pues un compromiso de 814 millones, donde algo más de 500 se van al plan de vías y el resto a prolongar el túnel del metrotrén hasta el hospital de Cabueñes con sus dos estaciones más. En lo que tiene que ver con el plan de vías se incluye todo el complejo de la estación intermodal, la integración del espacio ferroviaria hasta La Calzada tapando las vías y la urbanización del ámbito. De esos 814 millones Adif se había comprometido a pagar en solitario algo más de 450 millones. El resto era cosa de Gijón al Norte según el porcentaje de participación de cada socio.

8. Las líneas rojas

Ayuntamiento y Principado están convencidos de que, en los tiempos que corren, hay que conjugar el verbo ahorrar. Otra cosa es que el ahorro se lleve por delante los objetivos iniciales de la operación. Por eso hay dos líneas rojas claras: intermodalidad y eliminación de la barrera ferroviaria. Lo primero supone poner en el mismo sitio a trenes y autobuses y lo segundo coser la ciudad uniendo los barrios de El Natahoyo, Moreda, Polígono y Laviada separados históricamente por las vías de tren. También se exige que la estación sea funcional y accesible.

Proyecto de integración del ferrocarril Playa de Poniente Playa de San Lorenzo Zona urbanizable Plaza de Europa Pablo Iglesias Plaza de toros Somió El Molinón Estación de Moreda Estación Sanz Crespo Estación de Plaza Europa Estación El Bibio Estación de Viesques Estación Cabueñes UNED Hospital de Cabueñes Campus universitario Universidad Laboral Estación Universidad

9. Euros, euros y millones de euros

Entre lo que ya se ha hecho y lo que queda por hacer el proyecto ferroviario de Gijón alcanzará los mil millones. O más según se escriba la historia de los próximos años. Toca ver cómo se paga lo que queda por venir. Adif tiene claro, y nadie ha dicho que vaya a hacer lo contrario, que se encargará de pagar toda la operación del servicio de cercanías. El resto es cosa de Gijón al Norte que debe buscar financiación. Se mira en el Banco Europeo de Inversiones y entre los programas de fondos europeos de todo tipo. Y luego están las famosas plusvalías porque desde el minuto uno se estableció que Gijón al Norte vendería el suelo liberado de las vías para que se construyeran viviendas y con esas plusvalías pagar la operación. No se ha vendido por ahora ni un centímetro de suelo y aquel plan especial presentado en 2008 con torres de hasta 7 plazas en Juan Carlos I, una galería comercial acristalada en El Humedal y una vía parque desde la entrada por la autopista al corazón de Gijón ha quedado ya completamente desfasado. La herencia de todo lo hablado son dos pasos peatonales y un “solarón” cuya consolidación como parque en el centro de la ciudad reivindican colectivos vecinales.

10. ¿Para cuando?

Nadie quiere dar una fecha tras la experiencia de décadas de demoras, cambios de proyectos, broncas políticas y manifestaciones ciudadanas tras una pancarta con el lema “proyectos, plazo, inversión”. La única certeza es que por delante quedan tres semanas de intercambio de documentos para que las nuevas propuestas lleguen al consejo de administración de Gijón al Norte. A día de hoy Gijón ya debería tener una estación intermodal y un metrotrén en servicio. No tiene ni lo uno ni lo otro.