“Hubiera preferido ser campeón del mundo de fútbol que ganar el ‘Oscar’”

El cineasta de ascendencia asturiana dejó dicho en algún sitio que las entrevistas en formato pregunta y respuesta no le agradan. Atiende por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA y la primera pregunta es una composición de lugar de donde se encuentra. Fiel a su estilo, responde a lo Paco Umbral. “¿Pero bueno, esto no iba a ser para hablar de ‘Volver a empezar’?”, dice.

El cineasta tiene una conversación agradable y termina hablando de su padre, de Asturias, de cine y de cines, y de literatura. También del Rey emérito, de cómo todos los protagonistas de la película han ido muriendo o de cómo el guion original terminó en la Fundación Real Madrid. También habla de política, de su idea de la posteridad, de la vida y del fútbol, aunque en su caso estas dos cosas parecen ser lo mismo.

–Cuatro décadas de “Volver a empezar”. ¿Le da vértigo el paso del tiempo o sigue siendo una película cercana para usted?

–El tiempo ha pasado para todo. Hace nada también se cumplió el 40.º aniversario del golpe de Estado del 23F. Recuerdo el rodaje perfectamente. Era octubre y estuvimos hasta noviembre o diciembre. Son muchos rodajes en Asturias, como “El Abuelo” o “You are the one”.

–Llegó a comentar que el personaje de Antonio Miguel Albajara, encarnado por Antonio Ferrandis en “Volver a empezar”, está inspirado en un poeta real que existió y murió en Francia en el anonimato. ¿Quién era ese hombre?

–La película es muy autobiográfica por mi padre. Efectivamente, Albajara existió. Era un amigo de mi padre que era poeta y murió en Francia. El hermano de esta persona vino al estreno de la película. Mi padre estuvo a punto de marchar a Francia con Albajara. De hecho, los dos salieron de un barco en El Musel, pero mi padre se arrepintió y se tiró al agua en el último momento y volvió nadando. Albajara se fue a Francia, cayó en un campo de concentración, enfermó y murió. Me impactó cómo habría sido la vida de ese hombre si no hubiera muerto.

–La película comienza con un recorrido del personaje que interpreta Antonio Ferrandis por lugares icónicos de Gijón. ¿La ciudad y Asturias son un personaje más o podría haberse grabado en cualquier sitio?

–No lo sé. ¿Cómo se dice eso? ¿Iluminación, epifanía? La cosa fue así. Cuando estrenamos “El Crack” en Asturias, primero estuvimos en Oviedo y me vine con Alfredo Landa a Gijón. Él se metió en un chigre a tomar un café y me fui a dar un paseo por el Muro de San Lorenzo y tuve una extraña sensación. Pensé en mi padre, en mi tía Luisa, que era muy cinéfila, y en que en Gijón había una parte de mí. Por eso decidí hacer una película ahí y la comenzamos a rodar con el nombre de “Begin the Beguine”.

–¿Cómo fue el cambio de nombre?

–La cinta terminó llamándose “Volver a empezar”. Los herederos de Cole Porter nos autorizaron a poner la música –previo pago, claro está–, pero no a poner el nombre a la película. En Estados Unidos, en el estreno, se llamó “To Beguin again”.

–¿Qué recuerda del Gijón de aquella época?

–Con Gijón me pasa una cosa, y es que hace bastante que no voy porque falleció mi padre y también muchos amigos, como el gerente y capitán del Sporting José Manuel Fernández, o el escritor Juan José Plans. Entonces, cuando voy casi no conozco a nadie. Lo que se ve en la película es el Gijón de mi infancia, una ciudad sin modernizar y más gris de lo que es ahora. Lo que nunca cambió fue la playa de San Lorenzo, que siempre fue alegre. Por eso sale tanto en la película. Gijón era una ciudad también de muchos cines.

–Eso último cambió.

–Sí, ahora no queda ninguno de los de antes. El Hernán Cortés, el Robledo, el Cristina, el Roma... pues no veas los que había. Oviedo era igual. El Gijón de 1981 estaba más cerca de las Asturias que conocí de niño. Pero bueno, pasa con todos los sitios. La Gran Vía de Madrid tampoco es lo que era.

–Mucho móvil, un aparato del que Garci carece.

–Ahora es que todo es otro mundo. Antes sacarse una foto con un futbolista era una cosa muy difícil y ahora si haces un plano de cualquier ciudad te encuentras mucha gente con el teléfono. Yo no he tenido nunca, que no es lo mismo que no tenerlo ahora.

–De redes sociales ni hablamos.

–Tampoco tengo, porque me fío de mi memoria. El teléfono es un archivo, una biblioteca de Babel. Esa red de información la tengo en el cerebro. Vale que si quisiera buscar a alguien que trabajó en tal o cual película puedo buscarlo ahí. Pero de momento me fío de mi memoria, y cuando deje de tenerla pues ya para qué quiero móvil.

–Habló de “El Crack”. En el comienzo de la película se escucha de fondo una conexión con Radio Gijón, en la mítica escena del atraco que Landa resuelve sin que se le mueva un pelo de su bigote.

–A ver, es que a mí Asturias siempre me gustó. Debo de ser la única persona que es hijo adoptivo de Gijón y de Oviedo por unanimidad. Quiero mucho a la región, pero a otros sitios de España también. Mi madre es andaluza y yo nací en Madrid, así que no tengo nacionalismos ni nada de eso. Nunca entendí la rivalidad entre Gijón y Oviedo. Para mí Asturias es Asturias, aunque rodase en Gijón.

–A propósito, ¿cuánto hace que no viene a Gijón?

–Qué sé yo. Pues igual siete años. Para mí Asturias es mi casa. Viví en el hotel Asturias y en el Reconquista. Creo que la última vez que estuve en Gijón fue con la Cope en un programa al que vino Quini. Fue la última vez que le vi.

–¿Le añora?

–Claro, joder. A Quini y a José Manuel Fernández, que gracias a él llegué a Quini. José Manuel era extraordinario... también le tengo mucho cariño a Manuel Vega-Arango.

–Precisamente Albajara, que es intelectual y ganador de un Nobel de Literatura, fue jugador del Sporting antes de su exilio. ¿Es una crítica a aquellos que piensan que la intelectualidad y el fútbol se repelen?

–Albert Camus fue premio Nobel y dijo que todo lo que aprendió sobre el ser humano lo aprendió jugando de portero en un equipo de fútbol. Albajara es intelectual y fue jugador del Sporting. Es que no es nada extraño. Te puede gustar el teatro de Bertolt Brecht y leer el “Marca”. No tiene nada que ver. Lo que hay que ser es abierto.

–El pasado 28 de febrero se cumplió un siglo del nacimiento de Ferrandis.

–Me acuerdo muchísimo de él. Era muy religioso y los domingos, mientras los demás íbamos al vermú, él se iba a misa en San Pedro. A veces le acompañaba Encarna Paso.

–Otra que ya no está...

–Sí, es que es terrible, te estoy hablando y prácticamente ya no queda nadie. Gil Parrondo, que era de Luarca y fue el asturiano que hizo los decorados; Encarna Paso, Antonio Ferrandis, Agustín González, Pepe Bódalo, Manolo Rojas. Es que es terrible, no queda nadie ya.

–Saca usted a Bódalo, que junto a Ferrandis es protagonista de una secuencia magistral. Esa en la que Albajara le cuenta a su amigo, el Roxu, que se muere. Comienzan y terminan hablando de fútbol y por el medio hay cosas tan importantes como si la muerte, que es inevitable, duele. ¿Cómo se grabó aquella secuencia?

–No la hicimos en Asturias. Sabíamos que era una secuencia muy importante, así que todo es un decorado en Madrid que hizo Gil Parrondo en Cine Arte. Le dije que había que mimarla mucho. Pedimos al Sporting fotos antiguas, de equipos de la década de los treinta, y hasta el sofá donde se sientan los dos amigos. Se cuidó todo al máximo porque era un punto muy importante.

–¿Sigue siendo emocionante después de tanto tiempo?

–Hombre, hace mucho tiempo que no veo la película, pero supongo que sí, que lo sigue siendo. Se habla también de jugadores de entonces del Sporting, de Maceda, “ese chico rubio”, y de Ferrero. Y luego, mira, fueron internacionales y jugaron un Mundial.

–Ahora “Volver a empezar” es un clásico, pero se pegó un buen resbalón en su estreno.

–Les parecería aburrida. No se pueden poner excusas, porque estrenamos en los mejores cines. No salió bien. Luego fue elegida para representar a España en los “Oscar”, fue nominada y ganó. Entonces fue un éxito. Así es la vida, pero la película era la misma.

–¿Necesitaban los españoles de entonces que los americanos dijeran que era buena para creérselo?

–Pero es que eso pasa mucho. A lo mejor sale un libro y no lo lee nadie y a los tres años alguien publica una nota sobre la obra y boom. Así es el mundo del espectáculo. He pasado por todo, por éxitos y por otras nominaciones, como “Asignatura aprobada”, que está rodada íntegramente en Gijón y alrededores con Jesús Puente. Mira, otro que tampoco está. Ley de vida.

–¿Fue bien tratado en Asturias a la hora de rodar?

–Sí, siempre nos trataron bien. La gente nos quiso mucho. De alguna forma hicimos que se viniera a Asturias, que más gente pasara el Pajares.

–El Rey emérito sale en la película. Su voz la interpreta el humorista Pedro Ruiz. Se rumorea que le pueden conceder a Juan Carlos I el Nobel de la Paz por su papel en la Transición. ¿Su opinión sobre el monarca ha cambiado desde entonces?

–Es que una cosa es el Rey de España y otra la persona. Juan Carlos de Borbón tuvo una infancia difícil, con Franco, su padre, los internados y demás. No lo tuvo fácil. A esa persona, pasados los años le gustó la vida, el dinero y las mujeres, pero una cosa es eso, la persona, y otra la figura del Rey de España que pilotó la Transición.

–Hay fuerzas políticas que no comulgan con el relato de la Transición.

–Ha sido el mejor momento de España en los últimos 200 años. A la muerte de Franco jugábamos en Segunda. Subimos a Primera y jugamos la Champions. Eso fue la Transición.

–¿Ahora en qué categoría juega España?

–No lo sé. Ahora hay gente nueva y la pandemia lo deja todo fuera de sitio. Tenemos un Gobierno de coalición con un vicepresidente que cuestiona la calidad democrática del país. A ver, es que todo ha cambiado mucho. Cuando era niño, los chavales querían ser futbolistas, toreros o astronautas, y ahora quieren ser cocineros. Que no pasa nada, ojo, pero el cambio es grande. Igual le debes preguntar a un sociólogo en vez de a un cineasta.

–¿Usted en la pandemia qué tal?

–Pues escribiendo, luego con la radio, leyendo, paseando, y esperando para regresar a Madrid.

–Uno de sus primeros trabajos fue “Al fútbol”. Le encanta el balompié.

–Es como la vacuna para mí. Hay fútbol casi todos los días y eso me hace no tener melancolía.

–¿Cuántos partidos ve?

–Pues casi todo lo de Primera, de Segunda veo Oviedo y Sporting y si hay algún partido gordo pues también. Es que el fútbol, junto al cine, es mi pasión. Hubiera preferido ser campeón del mundo que ganar el “Oscar” o ser entrenador que director.

–¿Qué tal se manejaba?

–Pues mal. Bueno, la pasaba bien, pero a los 20 minutos estaba fundido. Chutaba bien, nunca se me iba alto. Siempre tiraba por el centro porque la pelota ya se va para los lados sola. En general, veía bien el fútbol pero no tenía físico. Tampoco iba bien de cabeza. Nadie de la gente con la que jugaba llegó a nada tampoco.

–Lo de ahora sin público... es raro.

–Pues sí, porque lo mismo da jugar en casa que fuera. Son 11 contra 11 y los amiguetes de al lado. Luego el VAR para el fuera de juego está bien, pero para las manos al final es lo mismo porque hay otro árbitro que interpreta.

–¿Cómo ve al Sporting y al Oviedo?

–Debo de ser de las pocas personas que quieren que suban los dos a Primera. Bueno, en verdad seremos muchos los que queremos. Fui mucho a Buenavista, lo que antes era el Carlos Tartiere, y a El Molinón. No sé si el Sporting llegará a la promoción, creo que le falta algo de solidez. Al Oviedo lo vi bien el otro día contra el Zaragoza. Ojalá, aunque sea por la tele, los pueda ver a los dos en Primera.

–Es el director español con más nominaciones a los “Oscar”. ¿Le sigue sin preocupar la posteridad?

–Coño, claro, si no voy a estar. En mi película “Sherlock Holmes” –Garci la pronuncia igual que se lee– decía: “No creo en la posteridad”. Eso es un nombre, lo que suena. Por ejemplo, mira a Herrerita, que era como el Cristiano Ronaldo de su época. Muy pocos lo recuerdan. Al final es una fonética, una calle, una plaza o el nombre de un premio. Muchos amigos míos son eso ya. Mira a Cervantes, que ni siquiera ganó el premio “Cervantes”.

–¿El “Oscar” sigue en el mismo sitio?

–Sí, encima de los cuatro guiones encuadernados nominados para el premio, solo que ahora solo hay tres. Me llamó Butragueño para participar una subasta de la Fundación Real Madrid para recaudar fondos por la pandemia. Nadal creo que dio unas zapatillas y yo entregué el guion de “Volver a empezar” con mis anotaciones. Y eso que soy del Atleti. Así que ahora el “Oscar” está solo sobre los tres guiones nominados.