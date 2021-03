El Ayuntamiento revisará los problemas de las familias con las becas de los comedores

Desde el consistorio reconocen que, debido a la pandemia, en el actual curso se decidió prolongar las becas para comedores del 2019-2020, para las que solo hacía falta presentar una declaración responsable, y abrir solo las bases para los que no hubieran tenido acceso el curso pasado. No obstante, matizan que “se ha detectado la existencia de 118 menores que no cumplimentaron dicha documentación” y que “con la finalidad de que ningún menor quede sin la atención que le corresponde, se volverá a contrastar con las familias”.

Respecto a las ayudas a la conciliación, Natalia González destaca que “todas las personas beneficiarias que hayan abonado el 100% del servicio en los meses de septiembre y, en su caso, octubre, se les devolverá o compensará la cantidad bonificada”.