“Si no ponemos los pies en la tierra con la intermodal, lo vamos a tener muy difícil”

Aurelio Martín, concejal de Movilidad, es uno de los representantes del Ayuntamiento en la sociedad Gijón al Norte que ha pedido la convocatoria urgente del consejo para hablar del proyecto constructivo y la financiación de la estación. Aboga por cambiar el foco del debate de la intermodal ya que “las estaciones no dejan de ser una infraestructura dentro del concepto de movilidad”. “La zona de Gijón que más movilidad tiene es todo el entorno de Cabueñes, con 30.000 desplazamientos diarios, de los que el 40% son de fuera de Gijón. Organizar ese elemento de movilidad, que es el mayor que tiene toda la ciudad, es un elemento trascendental y lo que organiza eso es el metrotrén y eso es lo importante. Deberíamos hablar más de movilidades que de una obra civil como la estación intermodal”, reflexiona el edil.

–En algún sitió irá la estación.

–Tiene una importancia relativa, porque con el metrotrén lo que va a haber es una estación lineal con siete paradas, contando las cinco del metrotrén, el apeadero de La Calzada y la estación de largo recorrido, que es la que tiene una importancia más relativa, porque el 80% de los desplazamientos en tren serán de cercanías.

–¿Qué opina del gran barullo político sobre la ubicación?

–Por miopía. Porque en vez de hablar de cuántos miles de personas se desplazan y para qué, están hablando de un edificio.

–¿Hasta qué punto ve relevante su ubicación?

–En términos de movilidad, ninguno.

–¿En base a qué cree que se debería decidir?

–Tenemos que tener muy claro que hay un antes y un después de la pandemia. El que no tenga claro eso, no vive en este mundo, vive en otro. La situación va a obligar a afinar muy bien las prioridades.

–¿El factor económico?

–Sí. Porque la Comisión Europea ya ha hablado de que para el año 2024 haya que recuperar la disciplina fiscal, lo que quiere decir que no habrá capacidad de endeudamientos; básicamente, que se acabaron las fiestas y que habrá que pagar las deudas que cada cual tenga.

–¿Qué espera del consejo extraordinario de Gijón al Norte que han solicitado?

–Que a corto y medio plazo tengamos un proyecto viable, realista, realizable, con un cronograma de ejecución. Esa es la clave. Pero lo que podemos seguir es situados en “Alicia en el país de las maravillas”, defendiendo una estación subterránea (frente al Museo del Ferrocarril), cuando además todos los proyectos subterráneos que conocemos en España tienen sobrecostes, con lo que esa obra se iría a más de los 400 millones de euros.

–Ese proyecto fue aceptado en su día por todos los grupos políticos, incluyendo el suyo, si bien ya entonces expresó sus dudas.

–Muchas. Tuvimos muchas dudas hasta el último momento por el enorme importe económico que exigía la operación en un suelo geológicamente complicado. Los consensos que se hacen en vísperas de una campaña electoral con un ministro que aspiraba a sustituir a Mariano Rajoy y que prometió lo mismo en Gijón que en docenas de ciudades, eran unos consensos pillados con alfileres.

–¿Y no vale?

–Entonces no tenía los pies en la tierra, y después de la pandemia está más en cuestión. Choca con la realidad. Entre lo mejor y lo necesario hay todo un mundo por el que se puede optar, que no significa ir a cosas cutres, si no a cosas realistas, que no están en el ideal de inversiones millonarias. Ese tipo de idealismo, sobre todo después de la pandemia, es muy complicado. O lo resolvemos, y ponemos pie en tierra, o lo vamos a tener muy difícil.

–Explíquese.

–Cuando digo que a la hora de valorar la inversión tenemos que estar en cuenta que estamos en pandemia, digo que el 25% de toda la operación la va a pagar el esta ciudad, que tiene muchas cosas que desarrollar, desde la Milla del Conocimiento hasta la zona de los astilleros para hacer un polo de economía azul.

–Hay reticencias a hacer la estación en el entorno del Moreda.

–Creo que va a haber una mayoría bastante amplia que lo apoye, tanto política como social, aunque hay partidos que en ningún momento van a aceptar nada distinto a lo que ellos defendieron.

–¿Cree que la nueva alternativa de ampliar la estación de Sanz Crespo consigue eliminar la barrera ferroviaria?

–Lo que está claro es que la unión entre Moreda y El Polígono tiene que ser paseable, tiene que tener al menos esa accesibilidad, si puede ser mayor, mayor. Eso es irrenunciable, igual que es irrenunciable que la estación sea intermodal, dando una solución para la de los autobuses. Para cohesionar la ciudad territorialmente más allá del Polígono y Moreda habría que llevar la estación intermodal a La Calzada, como defienden arquitectos y algunos técnicos.

–¿Lo está proponiendo?

–No digo que lo esté poniendo encima de la mesa, porque alguna vez que lo he planteado he encontrado muy poco eco, más que en ámbitos técnicos. Si lo que se quiere es coser toda la ciudad con un soterramiento serio hasta La Calzada, uniendo el polígono de Mora Garay con el sur de Gijón y poner a cota la avenida Príncipe de Asturias convirtiéndola en un bulevar, la mejor solución para todo eso es llevar la estación a donde está el apeadero de La Calzada, donde Adif tiene suficiente terreno. Quien plantee que Gijón tiene que estar más cosido territorialmente, la solución no es el Museo del Ferrocarril, es la estación en La Calzada. Insisto, no lo estoy proponiendo, sólo diciendo las opciones que hay.

–Los arquitectos abogan porque tanto la estación como los viales asociados se analicen en el Plan de movilidad.

–Es que va a estar.