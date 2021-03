“La mejor ubicación para la estación es la que garantice tenerla lo antes posible”

–¿Qué espera de esa reunión?

–Dos cosas. La primera que se clarifique todo el tema de la financiación, que vamos a ver si realmente se solicitó la financiación al Banco Europeo de Inversiones (BEI), y si éste la denegó y los motivos. La segunda, recabar toda la información sobre los proyectos en los que ahora mismo se está trabajando, porque no sabemos absolutamente nada. Es una vergüenza que este consejo lleve sin reunirse desde octubre de 2019. Se supone que es en él donde se tienen que tratar todos los temas del plan de vías y no en otros organismos oscuros, conciliábulos privados, en los que sólo participan representantes socialistas.

–¿Sin financiación externa ve viable alguno de los proyectos que están sobre la mesa?

–Sin financiación externa sería muy complicada la viabilidad. De hecho, el actual convenio hablaba de la financiación del BEI u otro tipo de financiación privada, buscar en otra entidad financiera. Sin ello sería muy difícil, sobre todo, por la parte que tiene que poner el Ayuntamiento, que según el convenio actual pagaría el 25%. La ventaja de la financiación externa es que permite prolongar muchos más años los pagos, con lo que la carga sería más soportable.

–¿Y si no se consigue?

–Si no se pudiera recibir financiación externa, entendemos que el que tiene que hacer el mayor esfuerzo presupuestario es el Ministerio de Transportes porque la red de ferrocarriles es de su competencia; que ponga más del 50% que ahora le corresponde.

–¿Qué relevancia le da a la diferencia de coste entre las alternativas?

–Los costes siempre son importantes. Pero no sabemos si son determinantes o no, y no creemos que haya que tener sólo en cuenta los costes de las obras sino también cómo repercutirán en su funcionamiento posterior. Al final, lo barato puede salir caro.

–¿Qué le parece la nueva alternativa de ampliar la estación provisional de Sanz Crespo?

–Tenemos muchas dudas. Nos cuesta creer que una estación que tiene ya diez años y que se configuró como una estación provisional con cinco años de vida se pueda reutilizar. No sabemos qué supone, porque no se nos ha explicado, y dudamos mucho que encaje en el proyecto y que asegure tanto la intermodalidad como la supresión de la barrera ferroviaria. Parece un parche con el pretexto de ahorrar dinero. Desde Ciudadanos no vamos a consentir que Gijón tenga una estación de segunda.

–¿Qué ubicación prefieren?

–Doce años de gobiernos socialistas y ocho de Foro y Gijón sigue sin estación intermodal. Llevamos 20 años discutiendo sobre su ubicación y no podemos seguir así. La ciudadanía está hastiada y ya no se cree nada; más que el dónde se pregunta el cuándo. Por eso, consideramos que la mejor ubicación posible sería aquella que garantice el tener una estación intermodal lo antes posible.

–Prosiga.

–El convenio actual plantea la ubicación definitiva en base al resultado de un estudio informativo que comparaba las alternativas del Museo del Ferrocarril y Moreda, del que conocemos sólo el análisis preliminar y falta el definitivo, teniendo en cuenta las alegaciones. Nosotros entendemos que la elección debe hacerse en función de ese estudio, en base a criterios técnicos y no por caprichos políticos, apostando por aquella opción que resulte más viable y que se pueda realizar en el menor tiempo posible. Estamos hablando de dos ubicaciones que distan 280 metros.

–Ciudadanos suscribió en 2019 el acuerdo para construir la estación frente al Museo del Ferrocarril. ¿No es inamovible esa postura?

–No nos vamos a enrocar en ninguna ubicación. Votamos a favor del convenio, que dice que hay que comparar las dos alternativas y elegir la más favorable.

–Para la opción de ampliar la provisional se argumenta que aceleraría la entrada en servicio del metrotrén. ¿Qué opina?

–Nadie nos ha facilitado los informes técnicos que puedan corroborar esa afirmación. Eso mismo se nos dijo para llevarla a Moreda. Nosotros queremos conocer los informes técnicos para poder tener una opinión formada y contrastada. No nos vale actuar en base a comentarios de la Alcaldesa, que no sabemos si responden a una realidad o a un interés político.

–¿Considera importante la centralidad?

–Además de que las alternativas distan 280 metros, en cercanías la centralidad la va a garantizar la estación de la plaza de Europa y en largo recorrido no es un factor determinante. Para ese tipo de viajeros es indiferente donde esté, siempre que esté bien comunicada por transporte público con toda la ciudad, algo esto último que no se da a día de hoy en Sanz Crespo.

–¿Noventa millones de euros es una razón de peso?

–Dependerá de la capacidad que tengamos de obtener financiación externa. Hay que poner sobre el papel por qué hay ese ahorro de 90 millones porque en el estudio informativo se hablaba de una diferencia de 67 millones entre Moreda y el Museo del Ferrocarril. Ahora, con Sanz Crespo se nos habla de 90 millones, pero aquí no se trata de ahorrar por ahorrar y que el proyecto que quede sea mediocre. Gijón tiene que contar con una estación intermodal de primera categoría.

–¿Y la supresión de la barrera ferroviaria?

–Nos surgen muchísimas dudas de que la alternativa de ampliar la estación provisional cumpla con eso. Una losa sobre las vías en superficie no suprime la barrera ferroviaria.

–¿Cuáles son las líneas rojas de Ciudadanos?

–Garantizar la intermodalidad, con cercanías, largo y medio recorrido y autobuses todo junto y que se suprima la barrera ferroviaria, por lo menos hasta la calle Bertolt Brecht.