La procesada por robar las joyas a la mujer que cuidaba: “El reloj de oro me lo regaló”

La mujer acusada de robar hasta 3.204,76 euros en joyas a la mujer que cuidó durante ocho meses en un piso de la calle Anselmo Cifuentes en 2015 aseguró ayer que fue la anciana, ya fallecida, quien le regaló un reloj de oro porque la “quería mucho”. “La hija de esta señora me cogió manía porque le dije que no la tenía bien alimentada y también fue por eso que no me renovaron el contrato”, argumentó ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón.

La procesada, nacida en Paraguay y que afronta 15 meses de cárcel a sustituir por cinco años de expulsión del territorio nacional, señaló durante su declaración (respondió tanto a la fiscal como a su abogada) que el resto de abalorios que supuestamente hurtó (una sortija y unos pendientes de aretes de oro) fueron regalos de su marido y su madre, ambos fallecidos, respectivamente. “Siempre fue mía. Eran míos de toda la vida”, explicó esta mujer afincada en España desde hace casi dos décadas.

En cambio, la hija de la afectada, que denunció los hechos cuando la acusada ya no trabajaba en la vivienda, defendió que era imposible que su madre hubiese regalado el reloj de oro a su cuidadora cuando tenía dos nietas, una hija y una nuera. “Teniendo cuatro personas en la familia, ¿cómo iba a dárselo a ella”, reflexionó.

El juicio quedó visto para sentencia. La fiscal se mantuvo en su petición inicial, que incluye una indemnización de 3.204,76 euros por las joyas supuestamente robadas y los cinco años de expulsión de España. La defensa, por su parte, abogó por la libre absolución de la procesada (de iniciales B. B. F. O.) y, subsidiariamente, en caso de condena, alegó el arraigo de esta mujer, que “lleva trabajando 16 años en España y es viuda de un ciudadano español”, para evitar su expulsión del país.