Alberto López-Asenjo: “Con la estación, hay que ver pros y contras de todas las opciones”

–¿Cuál es su planteamiento ante la próxima reunión del Consejo de Gijón al Norte?

–Vengo desde hace más de un año solicitando que se haga un consejo presencial de Gijón al Norte. Primero, porque cuando aquí vino el ingeniero de la empresa que había sido contratada para hacer el estudio de viabilidad, donde se trabajaba con dos alternativas, se pronunció abiertamente por una opción denostando la otra, cosa que ya llama la atención. En segundo lugar, ya desde el mes de abril, vengo señalando la necesidad de tener información detallada y precisa sobre cómo eran y en qué fase estaban las discusiones del Banco Europeo de Inversiones para financiar.

–¿Cuál de las alternativas para ubicar la estación intermodal es la que más le gusta?

–Lo que estamos pidiendo es que lo pongan sobre la mesa de una manera transparente, que se puedan analizar las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones.

–¿Qué le parece aprovechar la estación provisional?

–Tengo mis dudas. El propio diseño y concepción de las estaciones provisionales no tienen nada que ver con lo que es el diseño de una definitiva. Lo que se necesita es que se pongan encima de la mesa todas las opciones, con las ventajas y con las desventajas. Pronunciarse sobre algo de lo sólo tienes una mera información sin componentes técnicos que lo avalen es difícil.

–¿Y el ahorro de costes?

–Es un elemento importante a considerar, pero no debe ser solamente ese aspecto, porque si empezáramos a usar este tema de costes, ¿por qué no se toma la decisión de poner la estación en León y aquí convertirla en un apeadero ¿Por qué no hacer una caseta de perro con 5G

–¿Qué cree que hace falta para recuperar el consenso?

–Lo primero es que nos den toda la documentación posible con transparencia y concreción. Queremos las opciones para analizar los pros y los contras.

–¿Qué considera imprescindible para la futura estación?

–Que en la medida de lo posible se palíe la brecha ferroviaria que divide los barrios y que sea intermodal. A partir de ahí, que presenten cuantas ubicaciones y estudios consideren para tomar las decisiones, pero sentémonos. Y segundo, vayamos al BEI a negociar. Lo que no puedes es seguir retrasando la toma de la decisión porque Gijón necesita esta infraestructura, que es esencial para dinamizar la actividad económica y de cohesión social de la ciudad. Las oficinas del BEI están haciendo un seguimiento de la situación, ven que estos señores llevan 18 años sin tener claro lo que quieren hacer. Y parece que tenemos visos de estar otros tantos años más con esa vocación de marear la perdiz.

–¿Considera determinante que esté en el Museo del Ferrocarril, como votó su partido?

–Lo que es determinante es que entonces había un consenso. Lo importante es respetar los acuerdos. Si no respetamos los acuerdos, alguien tendrá que explicar muy bien por qué motivo no se puede mantener ese compromiso. ¿Hay opciones Claro. Lo que puedo decir es que tanto el ministro De la Serna como la ministra Ana Pastor, al igual que hizo el Gobierno de Aznar, cada vez que tenían delante estas grandes obras de infraestructuras, estaban presupuestadas. Que no se hayan podido ejecutar dice mucho de la capacidad de gestión del PSOE. Lo que no podemos ahora es entrar en dinámicas de quién tiene la culpa. Lo importante ahora es sacar una estación intermodal.

–El BEI ha informado a Gijón al Norte que considera “improbable” que la construcción de la intermodal soterrada frente al Museo del Ferrocarril sea viable económicamente por la elevada inversión. ¿Qué opina?

–Lo que viene a decir es que el famoso anuncio de Ábalos de 2019, cuando habló sobre la financiación por el BEI, no se sustentaba bajo ninguna realidad. Lo que importa aquí es que tienes que convencer para que la situación se haga probable, en lugar de improbable. No se pueden enviar mensajes que rompen los consensos y ponen en duda la calidad técnica.

–¿Si el BEI no financia?

–Se puede pedir a entidades financieras lo que no financie el BEI. O pedir ayudas del plan de recuperación.