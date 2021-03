Un largo camino de dos kilómetros y medio

Detrás de una larga mesa ubicada en uno de los amplios salones del entonces Ministerio de Fomento (hoy llamado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), en Madrid, presidida por la socialista Magdalena Álvarez, se firmaba a bombo y platillo un acuerdo entre el Gobierno de España, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, el Principado, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Gijón, para invertir 146 millones de euros para llevar a cabo los accesos a El Musel. Era el 19 de diciembre de 2005 y junto a la Ministra estaban sentados la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso (a su izquierda) y el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces. Los tres del PSOE. “Esperamos que al menos una buena parte, si no en su totalidad, esté en funcionamiento cuando concluya la obra de ampliación de El Musel, prevista para 2009”, señaló Areces, como publicó entonces LA NUEVA ESPAÑA.

Los cálculos, incluidos los del “superpuerto” que no se completó hasta el 2011, fallaron a todas luces. Ahora, más de tres lustros después, desde la capital nacional se vuelve a retomar la vieja reclamación empresarial y vecinal para construir el vial de Jove que permitirá conectar La Peñona con terrenos de El Musel bajo un túnel de dos kilómetros. Igual que entonces, los socialistas lideran España, Asturias y Gijón y, de nuevo, con el reto de llevar a cabo esta necesaria obra, que ahora asciende a 163 millones de euros.

El acuerdo firmado en 2005 por las tres administraciones repartía a partes iguales la responsabilidad al Ministerio y a la Autoridad Portuaria, que en aquella reunión estuvo representada por el entonces presidente Fernando Menéndez Rexach (con el tiempo, el tema económico lo asumieron desde el Ministerio). En esa misma cita en Madrid, Fernández Felgueroso anunció la instalación en Gijón de una regasificadora, que a día de hoy sigue sin estar operativa. Así se ponía en marcha el proceso para los accesos a El Musel, con la vista en 2009.

Ese acuerdo de 2005 preveía la conversión en autovía de un tramo de la AS-19 (la carretera de Gijón-Avilés) entre el enlace de Lloreda y El Empalme, en Carreño, con un enlace a mitad de camino, en La Peñona, desde el que partirían dos carreteras, una hasta la Zalia y la otra hasta la entrada de El Musel, al final de la avenida del Príncipe de Asturias, a través del valle de Jove. Desde El Empalme se incluía, además, otro vial hasta la zona de la ampliación de El Musel por Aboño.

Los plazos y los trámites comenzaron a desarrollarse en tiempo y forma. El proyecto original para los accesos a El Musel se terminó de redactar en el año 2007, todavía con Magdalena Álvarez en el Fomento. Ya entonces se establecía esa misma conexión de 2,5 kilómetros, la mayor parte de forma soterrada. La idea de crear un bulevar que cubriese ese túnel, que partiría del enlace de La Peñona, ya se preveía en los inicios de hace tres lustros.

De la mano de ese proyecto inicial llegó también la autorización de impacto ambiental en el año 2009. La idea era crear por Jove, desde el enlace de La Peñona, una carretera de 2,5 kilómetros de longitud, la mayoría en túnel, y con un carril para cada sentido, por la que circularían los vehículos pesados. La velocidad en el túnel estaría limitada a 80 kilómetros por hora. La demora en poner en marcha el resto de trámites para dar inicio a las obras –ese año 2009 asumió el cargo ministerial el también socialista José Blanco– se fue dilatando. Luego, se produjo el cambio con la llegada al Gobierno del PP y Ana Pastor en la cartera de Fomento. Poco después de tomar posesión la expresidenta del Congreso, la declaración de impacto ambiental del proyecto inicial ya no era válida. Había expirado y eso obligó a frenar en seco la idea del vial. Todo entró en vía muerta a partir de 2010.

Los contratiempos no habían hecho más que empezar. En 2017 se produjo un cambio sustancial en las normativas técnicas y de seguridad sobre túneles, que obligaron a rehacer parcialmente el proyecto de acceso a El Musel desde La Peñona. Poco después, llegó al Ministerio de Fomento el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna. Era julio de 2017 cuando el Ministro colocó la primera piedra del inicio de la obra que transformaría en autovía el tramo de la carretera AS-19 entre Lloreda y Veriña. “La obra que ponemos en marcha no tiene todo el sentido que tendría si no es en conexión con la del vial de Jove”, pronunció entonces De la Serna en su visita a Gijón.

En el acto, junto a la Alcaldesa por aquel entonces, Carmen Moriyón, también desveló que la Autoridad Portuaria tenía “muy avanzado” el proyecto ya amoldado a la nueva normativa. “Es algo que nos comprometemos a hacer desde el Ministerio de Fomento”, señaló. Todo parecía reactivarse para, de una vez por todas, poner fin al tráfico de mercancías peligrosas por zona urbana en dirección de entrada y salida a El Musel. Apenas un año después de las palabras de De la Serna, una moción de censura se llevaba por delante al Gobierno de Mariano Rajoy y devolvía a los socialistas a la Moncloa. José Luis Ábalos se convertía en junio de 2018 en el interlocutor de lo que pasó a llamarse de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Reactivación

Ábalos señaló en septiembre de 2019 que la actualización del proyecto para el vial de Jove estaba pendiente de completarse. Otros temas fueron los que trajeron a Ábalos a Gijón desde asumió la cartera de Transportes: el plan de vías. El debate por la intermodal, tan longevo como el vial de Jove, centró la atención y los esfuerzos de los últimos años en Gijón. Del acuerdo para una estación en el Musel del Ferrocarril se pasó a Moreda y, recientemente un nuevo argumento se sumó al tablero: reformar y ampliar la estación provisional de Sanz Crespo. La polémica estaba servida. Y en medio de la tormenta, el ministerio de José Luis Ábalos informó de que el proyecto para llevar a cabo el vial de Jove hasta dentro de los propios terrenos portuarios se acababa de aprobar a falta de pasar el trámite de información pública. Una inversión de 163 millones de euros para llevar a cabo una necesidad portuaria y vecinal que ha visto pasar a tres alcaldesas, cuatro presidentes del Principado, tres presidentes del Gobierno y cinco ministros.