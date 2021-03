Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, indicó ayer que el Ministerio está haciendo “trilerismo” y “tergiversando la realidad” para intentar imponer un proyecto más barato reutilizando Sanz Crespo, “ya que el Banco Europeo de Inversiones lo que dice realmente es que no tiene elementos suficientes para poder valorar si el proyecto es susceptible de recibir financiación o no”.

Laura Tuero, de Podemos-Equo, opinó que “el hecho de que el BEI diga esto no hace más que demostrar que el equipo de gobierno no tenía ninguna voluntad de sacar adelante el plan de vías”, aunque ratificara el acuerdo de 2019 en el primer pleno de este mandado. “Mientras, por detrás, ya estaban paralizando los trámites para que no avanzara”, opinó.

Alberto López Asenjo, del PP, opinó que “lo que importa aquí es que hay que convencer para que la situación se haga probable en lugar de improbable”. “No se pueden enviar mensajes de absoluta contradicción, rompiendo los consensos, donde se pone en duda la calidad técnica y donde salen los ingenieros denostando el estudio que ha sido contratado”, aseveró.

El portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, consideró que “el gobierno municipal está utilizando las respuestas del BEI como instrumento al servicio de sus propósitos”. Y agregó que “Gijón no se merece una estación ‘low cost’ ni unas instituciones que oculten sus intenciones, que perjudican claramente los intereses de los gijoneses”.

Jesús Martínez Salvador, de Foro, aseguró ayer que “difícilmente el BEI financiará proyectos que los responsables políticos no impulsan” e indicó que el organismo carece de información para valorar el proyecto “porque el estudio informativo que debería de haberse aprobado de manera definitiva en mayo de 2020 y sigue paralizado en su tramitación”.