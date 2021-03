El Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyo apoyo financiero es vital para desarrollar el convenio vigente del plan de vías notificó ayer a la sociedad Gijón al Norte que considera “improbable” que los beneficios del proyecto para soterrar la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril compensen el coste necesario para acometer esa inversión. La respuesta, según el gobierno local, refuerza el planteamiento de construir la estación en el entorno de Moreda, con dos alternativas sobre la mesa, que supondrían respectivamente ahorros de 63 y 90 millones de euros, respectivamente. El actual convenio, de 2019, establece una inversión global superior a los 800 millones. El BEI indica en su escrito que no ha recibido “toda la información que normalmente se requiere para realizar análisis exhaustivos”.

“Un análisis comparativo con proyectos similares evaluados por el Banco sugiere que es improbable que un estudio de viabilidad completo de la solución de integración contemplada en el convenio suscrito en 2019 corrobore la viabilidad económica de una inversión tan elevada”, señala el BEI en su escrito a Gijón al Norte. Tras la recepción de ese comunicado, un portavoz oficial del BEI abundó ayer a este diario que “un proyecto es económicamente viable si los beneficios económicos del mismo, tales como reducción de tiempos de viaje, reducción de emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero, etcétera, superan sus costos económicos; principalmente, los de inversión, operación y mantenimiento”. “El análisis comparativo con proyectos similares se basa en los 60 años de experiencia y conocimientos en la financiación de proyectos en todos los sectores, incluido el transporte” desde que se fundó el BEI, añadió. La portavoz del gobierno local, Marina Pineda, sí citó como una de las referencias para la comparación el plan de Bilbao.

El BEI alcanzó esa conclusión en base al convenio del plan de vías de 2019. “No llegó a evaluarse completamente, ni a presentarse a aprobación interna, al no estar disponible toda la información que el Banco normalmente requiere para realizar los análisis exhaustivos que son requisito previo para ello”, con la presentación de un proyecto definido que para ser aprobado debería de demostrar su “viabilidad técnica, económica y financiera”, indica. El apoyo del BEI es determinante entre otras cosas para que el pago del 25% de la operación que le correspondería al Ayuntamiento pueda ser asumible sin ahogos.

Pese a poner en duda el plan para enterrar la estación frente al Museo del Ferrocarril, el BEI no se cierra en banda respecto a un futuro al plan de vías de Gijón dado que se está “replanteando el alcance del proyecto y optimizando su coste, buscando mejorar su viabilidad económica”. “Si la solución considerada resulta ser sólida técnicamente y viable económicamente, según un estudio de viabilidad solvente y siguiendo las políticas del Banco, podremos evaluarlo completamente en todas sus dimensiones, si así se nos requiriese”, informó a Gijón al Norte, expresando al mismo tiempo “prudencia” respecto al posible resultado de un estudio de viabilidad completo. La clave será demostrar que los beneficios esperables del proyectos compensan sus costes.

Marina Pineda apuntó que el BEI “viene a confirmar que ese famoso convenio consensuado en 2019 se cerró absolutamente en falso porque no había nada, no había estudios, no había informes, nada; era un papel”. Y señaló que aquel convenio se firmó sin antes elaborar los correspondientes estudios de viabilidad que lo sustentasen.

“Cuando nos está diciendo que por el convenio que le han mandando, teniendo en cuenta las características de la operación que ahí se plasma en el convenio, comparándola con otras ciudades, entienden improbable que se financien, lo que nos está diciendo es que el Banco Europeo de Inversiones está estableciendo unos requisitos para financiar las operaciones, que entendemos que no se cumplirían en esa ubicación”, recalcó. Pineda insistió en que en 2019 “se firmó un convenio sin ningún tipo de soporte”. El gobierno local destacó que el BEI “deja la puerta totalmente abierta” a alternativas con menos costes, como las que ahora se están barajando, bien con una intermodal totalmente nueva en Moreda o con una que integre la actual estación provisional de Sanz Crespo.

Críticas de la oposición

Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, indicó ayer que el Ministerio está haciendo “trilerismo” y “tergiversando la realidad” para intentar imponer un proyecto más barato reutilizando Sanz Crespo, “ya que el Banco Europeo de Inversiones lo que dice realmente es que no tiene elementos suficientes para poder valorar si el proyecto es susceptible de recibir financiación o no”. Laura Tuero, de Podemos-Equo, opinó que “el hecho de que el BEI diga esto no hace más que demostrar que el equipo de gobierno no tenía ninguna voluntad de sacar adelante el plan de vías”, aunque ratificara el acuerdo de 2019 en el primer pleno de este mandado. “Mientras, por detrás, ya estaban paralizando los trámites para que no avanzara”, opinó. Alberto López Asenjo, del PP, opinó que “lo que importa aquí es que hay que convencer para que la situación se haga probable en lugar de improbable”. “No se pueden enviar mensajes de absoluta contradicción, rompiendo los consensos, donde se pone en duda la calidad técnica y donde salen los ingenieros denostando el estudio que ha sido contratado”, aseveró. El portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, consideró que “el gobierno municipal está utilizando las respuestas del BEI como instrumento al servicio de sus propósitos”. Y agregó que “Gijón no se merece una estación ‘low cost’ ni unas instituciones que oculten sus intenciones, que perjudican claramente los intereses de los gijoneses”. Jesús Martínez Salvador, de Foro, aseguró ayer que “difícilmente el BEI financiará proyectos que los responsables políticos no impulsan” e indicó que el organismo carece de información para valorar el proyecto “porque el estudio informativo que debería de haberse aprobado de manera definitiva en mayo de 2020 y sigue paralizado en su tramitación”.