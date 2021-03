El proyecto del vial de Jove es “un paso adelante” y “una buena noticia” para unos y “un cambio de cromos por el plan de vías” para otros, a la vista de “partida irrisoria” consignada para este año en los Presupuestos Generales del Estado, de 100.000 euros. El repentino anuncio del Ministerio de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana de sacar a información pública el plan para esta carretera, uniendo La Peñona y El Musel a través de un túnel de dos kilómetros (con una inversión de 163 millones), generó ayer división de opiniones, tanto en los grupos políticos del Ayuntamiento como lejos de la Casa Consistorial. “Es un paso hacia adelante tan obligado como importante. Seguiremos sumando esfuerzos para que sea una realidad lo antes posible”, valoraron ayer desde la Autoridad Portuaria. La Cámara de Comercio cree que “es un anacronismo que en marzo de 2021 tengamos que seguir hablando de proyectos y no de realidades”.

Para la directiva cameral el vial “es uno de los proyectos estratégicos de movilidad”. Y dará “solución al objetivo prioritario que es ordenar el tráfico rodado en ese entorno, pero además, acometiendo su soterramiento, lo que le hace especialmente sostenible en la integración al tráfico en esta zona”, valoró ayer Félix Baragaño, presidente de la entidad.

De esa importancia estratégica para el desarrollo de la ciudad son conscientes en el Ayuntamiento. “Es un proyecto esencial. Reducirá la contaminación y debe continuar con las obras de mejora de accesos y conexión entre la ciudad, la Zalia y el Puerto”, valoró la portavoz del gobierno local, Marina Pineda. Sobre la comprometida construcción de un bulevar sobre ese vial, Pineda aseguró que ahora “se puede recuperar” esa idea, aunque no pueda hacerse hasta que no se construya el túnel que cubrirá el ramal.

En una línea similar se mostró el edil de Medio Ambiente y portavoz de IU, Aurelio Martín, que exige plazos claros. A la perspectiva económica sumó Martín una perspectiva de ciudad, porque ese vial “permitirá una nueva organización de la movilidad de la zona Oeste basada en criterios de sostenibilidad ambiental”. “El futuro de Príncipe de Asturias debe ser ese gran bulevar que deje de separar dos barrios y pase a unirlos”, añadió.

También con buenos ojos se da la bienvenida en el PP al proyecto. “Esto debe materializarse cuanto antes porque permitiría potenciar y desarrollar el corredor atlántico, además de eliminar el tráfico en vía urbana”, aportó Alberto López-Asenjo. En Vox confían en que este anuncio “sea un inicio”, pero recuerdan que por el momento “no hay dinero para iniciar obra alguna” a la vista de los 100.000 euros reservados en los PGE. “Estaremos vigilantes para que el Ayuntamiento tome la iniciativa”, apuntó Eladio de la Concha. Más “escépticos” se muestran en Ciudadanos tras los 15 años que “han tenido que pasar” para hablar de este proyecto. “Nos vamos acostumbrando a la lentitud exasperante con la que avanzan los proyectos estratégicos para Gijón”. Y en Foro solo quieren ver consignados los “163 millones de euros en los PGE y la licitación en el BOE”. “Por desgracia, el señor Ábalos ya nos tiene acostumbrados a no cumplir con hechos lo que firma en papeles y más aún cuando se habla de soterraramientos”, destacó el portavoz, Jesús Martínez Salvador.

Desde Podemos-Equo, por su parte, confían el que el proyecto salga adelante “por el bien de la ciudad”. “La Calzada no puede seguir soportando el paso de 200.000 camiones al año”, advirtió Laura Tuero, consciente también del poco dinero presupuestado para la obra. “Viendo el anuncio, no sabemos si hay intercambio de cromos con el plan de vías, te quito de aquí y te pongo de allí, o estamos ante una exposición pública de proyecto, porque financiación a día de hoy, no tiene”, subrayó.