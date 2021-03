“Si lo que anuncian se llevara a cabo sería, en parte, la salvación para la zona oeste, que estamos albergando un promedio de 3.000 camiones al día por la avenida del Príncipe de Asturias. Pero hasta que no vea las palas trabajando, no me lo creeré”. Con estas palabras valoraba ayer Álvaro Tuero, presidente de la asociación de vecino “Atalía”, de El Natahoyo, el anuncio del Ministerio de Transportes para llevar a cabo el vial de Jove. Sus reticencias, tras tantos años de espera y falsas expectativas ante una obra que permitiría rebajar la contaminación ambiental y acústica (además de reducir los riesgos al sacar de la zona residencial el transporte de mercancías peligrosas), las comparten todos los vecinos de la zona afectada por este nuevo vial que unirá La Peñona con El Musel, reunidos ayer por LA NUEVA ESPAÑA.

“Lo ponemos en cuarentena”, aportó Néstor Alves, presidente de la asociación “San Martín” de Veriña. “Es una cortina de humo. Llevamos 15 años esperando y ni flores, ahora con toda la movida de la estación intermodal sale este anuncio del Ministerio. No lo traga nadie”, espetó José Ramón Fernández, presidente de la asociación “Santa Cruz” de Jove.

Al menos, los vecinos agradecen que el tema vuelva a ponerse de actualidad. “Nos alegramos que al menos haya alguna noticia sobre el tema, pero esperamos que se recabe más información y se informe a los vecinos, porque va a cambiar la vida en la zona oeste, pero también los accesos a Gijón”, advirtió Alves, preocupado por el impacto de la obra en el medio ambiente. “Ya era hora, esperemos que sea una realidad”, indicó Luis Ángel Fernández, líder vecinal de Portuarios.

A esas esperanzas se suman las dudas de muchos por la escasa información ofrecida. “Ya empezamos con anuncios, igual que antes. Lo que queremos saber es cómo será el proyecto”, apuntó José Luis Peón, representante de los vecinos de Pescadores. “Tenemos que ir tirando y avanzando, porque los vecinos llevan años soportando el tráfico de camiones y además la carretera está llena de baches”, remató Salvador Menéndez, vicepresidente de la asociación “Alfonso Camín” de La Calzada.