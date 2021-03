La fauna que revive en los pinceles para lucir en la Fundación Alvargonzález

Cuenta Álvarez, residente en la actualidad en una pequeña aldea de Caso con 14 habitantes, que él es uno de los niños que han crecido “admirando y respetando a la naturaleza en todas sus manifestaciones tras ser hipnotizado frente al televisor cuando emitían los programas de ‘El hombre y la Tierra’, y no podía creer que todos aquellos animales estuviesen tan cerca de nosotros”. Su vida laboral transcurrió primero como diseñador gráfico, pero el bosque siempre le tiró. “Hace unos cuantos años pude cambiar de vida y empezar a trabajar para una consultora de medio ambiente haciendo censos de fauna”, indica. Una dedicación que le vino como anillo al dedo para cultivar su otra gran pasión, la pintura.

“Me encantaría vivir de ello, pero mi trabajo me permite estar en contacto con los animales y es un privilegio”, recalca, antes de asegurar que “pocos son los animales que no he conseguido observar en su hábitat natural”. De ellos ha hecho fiel retrato en acuarela, cuidando de reflejar al milímetro detalles tan importantes como “la mirada”. “Es lo que da vida a la imagen. Cualquier mínimo error puede cambiar completamente el resultado”, explica, con un trabajo previo en el que se apoya en fotografías porque “captar todos los pormenores en movimiento se hace muy complicado”.

Entre sus obras, no duda al señalar que de la que se siente especialmente orgulloso es “la lincesa, una hembra de lince que luce en la portada del tarjetón de la exposición”, y que para su gusto “es uno de los mejores trabajos” junto con un retrato dedicado a su mentor televisivo de la niñez, Félix Rodríguez de la Fuente.

Una muestra que se podrá visitar en la sala gijonesa desde mañana y hasta el próximo día 26 de marzo, y que es una pequeña selección de los muchos ejemplares que han pasado por sus pinceles, porque “la riqueza de la fauna ibérica, y sobre todo de las aves, es impresionante. Podemos estar orgullosos de todo ese patrimonio”, asevera. Toda una invitación a echarse al monte desde una galería y descubrir in situ a sus modelos. Reales como la vida misma.