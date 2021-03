“La gestión del PSOE en el plan de vías es nefasta, con un relato lleno de falsedades”

–¿Cuál es su diagnóstico de la situación del plan de vía?

–El PSOE no tiene ninguna intención de hacer nada para que el plan de vías se convierta en realidad. La gestión está siendo nefasta y están construyendo un relato basado en falsedades. La Alcaldesa apela a un falso consenso de 2006 que según ella le permite romper el convenio de 2019.

–¿Por qué un falso consenso?

–Ese consenso es falso porque en 2006 lo que hubo fue un consenso de socialistas, que gobernaban las tres administraciones igual que ahora, para llevar la estación a Moreda. Y no lo hicieron para favorecer a la zona oeste, ni para que Moreda saliese beneficiada ni por ninguna mejora operativa, fue solo para maximizar el aprovechamiento urbanístico. Eran los años de los pelotazos y el PSOE no quería ser ajeno a esa historia.

–¿Siguen defendiendo el Museo como mejor opción?

–Por supuesto. Cuando Foro llegó al gobierno local en 2011 ese proyecto de 2006 no se había tocado y la sociedad Gijón al Norte estaba en quiebra, con morosidad y en causa de disolución. Se puso al día y se construyó el consenso que tenemos firmado hoy en día. Esta opción que hoy nos quieren vender de aprovechar la estación provisional ya la propuso el PP siendo ministra de Fomento Ana Pastor, pero era una época en la que desde el Ayuntamiento se defendían los intereses de Gijón y Moriyón lo rechazó. Y, por cierto, el PSOE, en el Principado, también lo rechazó. Ahora ocho años después lo quieren aceptar porque son los suyos los que lo proponen.

–Continúe.

–No se puede argumentar que se acortan plazos rompiendo un convenio publicado en el BOE para redactar otro y aprobarlo. Destruir lo que hay para crear uno nuevo en lugar de trabajar sobre el que está firmado. Es otra de las grandes mentiras que se están utilizando. Además, ese convenio lo firmó el propio Ábalos. Poco valor tiene la palabra de una persona que firma un convenio y al minuto después de celebrarse las elecciones se desdice de todo lo que pone ahí.

–El Banco Europeo de Inversiones (BEI) dice que es “improbable” que lo financie ahora.

–Antes del cambio de gobierno en Gijón, el Ayuntamiento contactó directamente con el BEI, expuso los términos del convenio y respondieron que eran favorables a su financiación. Pero claro, si dos años después el gobierno no ha movido ni un solo dedo... Nos tememos que no haya habido ni una sola comunicación. Y además, en el hipotético caso de que el BEI dijera que no, se puede estudiar otro tipo de financiación, como otro tipo de fondos europeos o acudir a financiación privada. Podemos recordar que aquí ya se hizo con bancos para la Zalia o la estación provisional.

–La portavoz del gobierno local, Marina Pineda, aseguró el martes que el BEI solo recibió “un papel” de ese convenio.

–Esa es otra mentira. Ese convenio se publicó en el BOE y pasó numerosos filtros, entre ellos, Intervención General del Estado y vincula las administraciones firmantes a consignar presupuestariamente esos compromisos económicos. No es un papel mojado. Eso sí, después del convenio está el estudio informativo. El BEI lo que necesita es la información de viabilidad económica y técnica y el estudio informativo, que lleva parado desde que el PSOE llegó al gobierno.

–El gobierno local defiende que la estación en el Museo es inasumible.

–Es inaudito que sea la alcaldesa la que vaya a Madrid a abaratar costes. Nunca se vio algo así. Además, la rebaja que se está hablando de inversión es de un 6% si se hace en Moreda y en torno a un 8% si se hace aprovechando la estación provisional. Esa diferencia económica no llega ni al 10%. Entonces, es condenar a Gijón a una infraestructura para toda la vida que no está a la altura de la ciudad, que amenaza ser una chapuza. Vamos a seguir teniendo partida la ciudad en dos y encima se tapa una losa poniendo la entrada a Gijón por la “Y”. Y se reduce el parque de Moreda casi a la mitad.

–¿Habrá estación?

–Es el momento de que se apueste por la integración ferroviaria. Estaríamos haciendo las cosas muy mal si después de dos décadas nos conformamos con cualquier chapuza.