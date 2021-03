Se llama Elisabet Montoya, tiene 32 años, dos niñas pequeñas a su cargo y una orden de desahucio que un juez ha paralizado por su situación de vulnerabilidad hasta que finalice el estado de alarma, en principio, el próximo 9 de mayo. La mujer, en paro desde hace años, no puede hacer frente a la renta de su vivienda, que tendría que haber abandonado el 4 de marzo. La sentencia la reconoce como una persona en riesgo de exclusión social y económica y conmina a los servicios sociales del Ayuntamiento y del Principado a que le busquen una solución habitacional, que la mujer urge. “No quiero tener que meterme de okupa. Quiero una vivienda digna que pueda pagar para mis hijas”, apunta.

Elisabet Montoya es natural de Ourense, aunque reside en Gijón desde 2015. Tiene un hija de cinco años y otra de dos, que llevó a nacer a su Galicia natal. Convive con su pareja, también sin recursos. Sus problemas, afirma, comenzaron en 2019, cuando decidió empadronar a su novio. Al tener este deudas económicas por saldar, los Servicios Sociales le retiraron la ayuda al alquiler que tenía concedida. La mujer explica que esos 175 euros era su asidero para poder cumplir con sus obligaciones y facturas. Aunque trató de recuperar el subsidio, la burocracia la puso en una posición comprometida. “Me dijeron que tardarían como mínimo seis meses en volver a darme la ayuda”, dice.

La mujer es parada de larga duración. Según explica, lleva buscando empleo desde hace tiempo, sin suerte. Su formación no va más allá de los estudios primarios, un extremo que complica aún más las cosas. Sin apenas recursos, Montoya asegura que trató de buscar una solución pacífica a su problema. Trató de negociar sin éxito con su casero una rebaja de su alquiler mensual. Su vivienda está en la calle Marruecos, en el barrio de Tremañes, al pie del campo de fútbol de Lloreda. El terreno de juego prácticamente se ve desde la ventana de su salón, donde sus dos pequeñas se entretienen con sus juguetes.

Montoya ha reclamado en varias ocasiones obtener una vivienda social. Ha tramitado varios recursos ante los Servicios Sociales del Principado. Toda su documentación la guarda ordenadamente en un carpeta de color rosa. Uno de esos documentos está lleno de garabatos inocentes, que una de las dos pequeñas realizó con pinturas de cera. “Me vi en una situación dramática. Tuve que decidir entre dar de comer a mis hijas o pagar el alquiler. Es algo que no deseo a nadie”, comenta la mujer.

El asunto terminó en los tribunales. Un auto judicial fijó su desahucio para el 4 de marzo, a las 9.30 horas por llevar varios meses sin pagar la renta. Sin embargo, otra sentencia ha paralizado in extremis el alzamiento. El fallo lo emitió el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón, el pasado 1 de marzo. Un juez reconoce que la mujer se encuentra en riesgo de exclusión social y económica porque debe hacer frente a un alquiler de 400 euros al mes por su vivienda cuando sus únicos ingresos, 674,10 euros, proceden del Ingreso Mínimo Vital.

El magistrado paralizó hasta el final de estado de alarma el desahucio y aunque reconoce que una vez se recupere la situación tras la pandemia, la familia debe abandonar la vivienda, conmina al los Servicios Sociales del Ayuntamiento y del Principado a buscarle un techo a la madre y las dos niñas. “Con la situación que hay, no me puedo ver en la calle. Deben de darse prisa. Solo pido una vivienda digna, que pueda pagar. No un regalo”, sentencia Montoya.