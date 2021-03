La concejala del PP, Ángeles Fernández-Ahuja, ha presentado enmiendas al proyecto de ordenanza de movilidad que se va a votar en el pleno del próximo día 24, para reclamar que se retrasen las restricciones previstas en la ordenanza de movilidad para los vehículos sin distintivo ambiental y se condicionen a la construcción previa de aparcamientos disuasorios.

El proyecto de ordenanza de movilidad establece que a partir del próximo 1 de enero los vehículos sin distintivo ambiental no podrán aparcar en superficie en el centro de Gijón. El PP recuerda que el 38% de los vehículos que hay en Gijón carecen de distintivo ambiental, ante lo que reclama que esa medida restrictiva se retrase hasta el 1 de enero de 2025 y además se condicione a la construcción de aparcamientos disuasorios que tendrían que estar localizados en todo el perímetro de Gijón; norte, sur, este y oeste, “por que si no a muchos ciudadanos de la zona rural no les estaremos permitiendo acceder al núcleo urbano”.

Fernández Ahuja señala que el Ayuntamiento no prevé construir ningún aparcamiento disuasorio en lo que queda de año y cuestiona que se obligue a los conductores de vehículos sin etiqueta ambiental a tener que estacionar en aparcamientos privados cuando se desplacen al centro de Gijón.

Además de aparcamientos disuasorios, la edil también defiende que se habiliten autobuses lanzadera y sobre todo que esté operativo el metrotrén, como requisitos previos a las restricciones.

El PP también pide suavizar y retrasar las limitaciones previstas en el proyecto de ordenanza a partir del 1 de enero de 2025, cuando sólo podrán transitar por el casco urbano los vehículos sin distintivo ambiental que hagan menos de 2.500 kilómetros al año y, además, no podrán aparcar en superficie en la ciudad.

El PP rechaza que se limite la circulación a los vehículos que carecen de etiqueta ambiental en todo el núcleo urbano de Gijón ya que “entendemos que es un ámbito territorial excesivo”, señala Ahuja, sino que son partidarios de reducir el ámbito territorial, limitándolo a una o ciertas zonas ORA y además que esa prohibición de circulación tenga lugar a partir del 1 de enero de 2028 “y a condición de que antes se construyan los suficientes aparcamientos disuasorios para facilitar el acceso a esas zonas de aparcamiento restringido, porque no se puede prohibir sin dar alternativas a los ciudadanos”.

Los populares también rechazan que se establezca una limitación kilométrica, sino que considera que se debe permitir la circulación por Gijón a todos los vehículos históricos y clásicos.

El PP también planteará una enmienda para que se elimine la cifra de 5.000 personas para aplicar el plan de movilidad de eventos, considerando que se debe formular de forma más flexible ese punto, señalando tan solo evento en los que “se prevea una asistencia masiva de participantes”.

Ahuja indicó que “el PP es un firme defensor de la protección medioambiental y por lo tanto partidario de la utilización de los diferentes medios de movilidad, pero esto no significa que se quiera, como está haciendo el gobierno municipal, convertir Gijón en un laboratorio ideológico en materia de movilidad, pues el proyecto que se va a someter a votación no está articulando un modelo de movilidad para Gijón, si no un ideario sobre movilidad”.

La concejala del PP califica el proyecto que defenderá el gobierno local de PSOE e IU en el pleno como “una ordenanza claramente prohibitiva y limitativa, que a base de trabas y condiciones a los ciudadanos, consagra la demonización del coche. Por ello es una ordenanza claramente intervencionista y asfixiante para el ciudadano”

Además, la edil del PP recordó que la ordenanza va a ser aprobada en el pleno sin que previamente lo hayan sido los planes de movilidad autonómico y municipal, contra lo que han alegado el Colegio de Arquitectos y la federación de asociaciones de vecinos de la zona rural “Les Caseríes”.

Ahuja también apuntó que la razón de ser de esta ordenanza de movilidad es prevenir la contaminación por tráfico en Gijón, cuando “a día de hoy en nuestra ciudad no hay un problema de contaminación por tráfico, salvo en una zona, que no es otra, por tráfico pesado de camiones, que en la zona oeste de Gijón, donde ‘casualmente’ no se está combatiendo en tiempo esa contaminación y ya sabemos que desde 2005 se está dilatando la construcción del vial de Jove, que ahora parece que está dotado el proyecto con 163 millones de euros, pero me parece a mí que largo lo fiamos para que sea realidad”, señaló respecto al futuro acceso al puerto de El Musel que evitará el masivo tráfico de camiones por la Avenida del Príncipe de Asturias.