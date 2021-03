Laura Tuero: “Si el convenio de las vías está roto, lo está para todo; también para el uso del ‘solarón’ ”

La portavoz municipal de Podemos-Equo, Laura Tuero, considera que el aún vigente convenio del plan de vías está “roto” desde que la alcaldesa, Ana González, anunció en mayo que apostaba por la estación intermodal en Moreda, en vez de soterrarla frente al Museo del Ferrocarril. Ahora, el Ministerio de Transportes plantea una nueva alternativa: ampliar la estación provisional de Sanz Crespo. Tuero reclama “estudios serios” para compara las tres opciones.

–¿Qué considera necesario para escoger

–Ya que Ana González ha abierto el debate, pues vamos a hablar de todo. Nosotros queremos hablar también de la utilización de los terrenos del parque del Tren de la Libertad, el “solarón”, y también que no queremos ni una estación de segunda ni estaciones “low cost” en Sanz Crespo. De esta última, no sabemos si va a eliminar la barrera ferroviaria hasta La Calzada y además nos parece una ocurrencia, porque cuando la anunciaron, no hablaron de la estación de autobuses.

–¿Y si se elige?

–Pues a lo mejor igual dentro de 10 o 20 años tenemos que reabrir el tema, como ya pasó con la construcción de las estaciones Jovellanos y de El Humedal.

–¿Considera más relevante una solución que elimine la barrera ferroviaria o que permita poner en servicio cuanto antes el metrotrén

–Defendemos las dos cosas. Hay que recordarle a Ana González que hizo saltar por los aires un convenio que tenía ya una financiación cerrada. Lo que no estamos dispuestos es a que no haya una estación de futuro y que dentro de 10 o 20 años tengamos que volver a abordar este problema.

–El BEI pone en duda la viabilidad de ese convenio.

–El equipo de gobierno actual se paseó por el “solarón” en la campaña electoral con el ministro Ábalos, con Barbón y con Fernando Lastra, celebrando la firma del convenio y mientras tanto no estaban dando los pasos para mandar la documentación a alguien que te tiene que dar un préstamo.

–¿Cuáles son sus líneas rojas?

–No tenemos líneas rojas para negociar. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar y a defender nuestro modelo de ciudad: que eliminemos la barrera ferroviaria y que haya intermodalidad.

–Comentó que los acuerdos también deben ser con agentes sociales. ¿Cuáles?

–La Federación de Asociaciones de Vecinos, la Plataforma del plan de vías y la Plataforma Un Pulmón para el Solarón.

–Una parte de la operación se prevé financiar con plusvalías inmobiliarias, ¿qué opina?

–Una vez que la Alcaldesa está poniendo propuestas encima de la mesa, el convenio está roto y está roto para todo. Se tienen que poner encima de la mesa los estudios de necesidades en la ciudad. En el centro no tenemos suficientes espacios verdes ni instalaciones deportivas, como una piscina municipal, desde que cerró Panchano. Apostamos por estas alternativas.

–¿Cree que el proyecto puede salir adelante sin los ingresos por plusvalías?

–¿Por qué Vigo y otras ciudades tuvieron las estaciones con las que eliminaron su barrera ferroviaria sin ir unidas a la especulación urbanística Gijón no tiene que ser menos que Vigo, que tuvo financiación sin tener que recurrir a especulación urbanística.

–¿Considera razonable el endeudamiento al que tendría que hacer frente el Ayuntamiento con el 25% del coste que el actual convenio prevé que asuma?

–Hay que repensar las cosas. Parece que la movilidad se va a cambiar por una única línea, la del metrotrén, que hace un trayecto desde la intermodal hasta el Hospital de Cabueñes, cuando la gente se mueve en muchos sentidos (por eso, hay tantas líneas de autobús que van a todas las partes de Gijón). ¿Es necesaria esa defensa a ultranza de una línea de metrotrén que ya costó 141 millones de euros ¿Cuánto va a costar el mantenimiento y quién lo va a asumir ¿Cuál va a ser la frecuencia de los trenes Porque si van a tardar en pasar más de 15 minutos la gente seguirá utilizando el autobús. ¿Qué va a pasar con las líneas de autobuses que hacen ese trayecto No tenemos los estudios de sostenibilidad del metrotrén, que vamos a pedir al concejal Aurelio Martín. El metrotrén parece ahora la panacea de la movilidad en esta ciudad, pero no sabemos qué va a pasar con los autobuses ni con Emtusa.

–¿Considera que no se debería abrir el túnel?

–No digo eso, lo que queremos son datos para hacer evaluaciones: cada cuánto van a ser las frecuencias, cuánto va a costar al año el mantenimiento y qué están planteando para que sea eficiente el uso de este metrotrén. Y yo creo que Aurelio Martín o el equipo de gobierno tendrían que preguntarlo al Principado de Asturias, porque estamos viendo que se están llevando a cabo iniciativas contrarias al tren, como la construcción de un tercer carril en la “Y”, y eso no es apostar por fomentar el transporte público. Son políticas contradictorias.