Otea planteará instalar casetas de hostelería en la Semana Grande

Con decenas de ideas y proyectos. Y con la firme voluntad de trabajar por toda la hostelería y la hotelería, en particular, y por la ciudad, en general. La nueva directiva de Otea en Gijón ya está en marcha, llena de ilusión. Tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, Ángel Lorenzo, socio del Grupo Gavia, será el presidente de la patronal. Trabajará codo con codo con Élida Suárez, directora del Hotel El Moderne, y Alejandro López, dueño del grupo hostelero Alec Group. Uno de los proyectos que Otea Gijón ya ha planteado al gobierno local es instalar casetas durante la Semana Grande para que las “fiestas estén en la calle”. Además, pide “pasar el ocio nocturno, parado, al día”.

Élida Suárez (1985) es vocal en el comité ejecutivo de Otea Asturias y ahora da un paso al frente en la junta de Gijón para aportar su experiencia en la hotelería, un sector tremendamente afectado por las restricciones de la pandemia. “No entendemos que no se permita a los asturianos hacer turismo por la región en Semana Santa. Se puede ir a comer o al monte, pero no pernoctar en un hotel con los convivientes”, apunta. Por su parte, Alejandro López (1972) considera que sería un alivio para la hostelería eliminar las restricciones de horarios. Ahora mismo, los locales solo abren hasta las 20.00 horas. “Somos un sector seguro y el virus no tiene horarios. Si no tuviéramos que cerrar a las ocho de la tarde se conservarían más puestos de trabajo”, analiza. La nueva directiva ya está manos a la obra para ponerse a trabajar.