El colapso circulatorio que se vive a diario en los alrededores del colegio Montedeva ha empujado a la dirección del centro a instar a que se tomen soluciones para mejorar el tráfico a las horas de salida de los niños, que llega a ocasionar molestias a los peatones que transitan por las aceras. “Llevamos años así y una de las soluciones que se nos planteaban, sin que se haya materializado, es la de habilitar una explanada al otro lado de la carretera, junto a la gasolinera, que requeriría poca inversión”, señala el director, Miguel Marcos.

La pasada semana llegó hasta el centro una queja de un vecino que utiliza muletas y denuncia que no puede pasar por la acera con los coches de las familias aparcados sobre ella. “Inmediatamente se mandó una circular a las familias recordándones la necesidad de ser respetuosos y cívicos y tratar de no entorpecer a nadie”, indica el director, quien también pide a cambio a los vecinos “un poco de empatía y comprensión”. “Esto pasa durante unos minutos al día, en el centro hay 700 alumnos y son niños de Infantil y Primaria que no pueden ir solos a casa”, dice. Además se da el hecho de que el Montedeva, por su área de escolarización, cuenta con alumnos de Nuevo Roces, Montevil e incluso La Calzada, para los que acudir a pie al centro se complica mucho. Y a todo ello se suma que en los últimos años han ido desapareciendo líneas de autobús escolar. “Llegamos a tener doce líneas y ahora sólo quedan cuatro, el precio del transporte se ha encarecido mucho en los últimos tiempos y muchos padres optan por llevar ellos mismos a los niños al colegio”, relata el director.

La situación, indica, “no es exclusiva de este centro, se da en todos en horas de entrada y salida”, subraya, si bien el suyo no se ve favorecido por el hecho de que algunas calles adyacentes no tienen arcén, o de que la principal vía de acceso sea también una entrada a la ciudad desde la ronda exterior con cuatro carriles.

La Asociación de Familias de Alumnos apunta que este año, ante el cumplimiento estricto por parte de los padres de las normas de protocolo Covid en las que se imposibilita la entrada al recinto escolar de los vehículos para dejar o recoger a sus hijos, “la situación se ha visto agravada”. Además ninguna línea de Emtusa de otros barrios tiene una parada cercana al centro sin necesidad de hacer transbordos “que generan rutas interminables para los niños, cosa que solicitamos hace un tiempo sin éxito”, recuerdan.

Pelayo Barcia, edil de Foro, anuncia que reclamará de nuevo al Ayuntamiento que se acondicionen espacios junto a la gasolinera con un paso de peatones adecuado, así como mejorar las calles Pepe Ortiz y Niort que no tienen aceras ni aparcamientos.