“Quiero ser piragüista profesional y tengo todos los recursos para lograrlo, pero no puedo remar en aguas tan bajas ni moverme a Trasona, me coincide con el cole”. Este resumen de Diego Ávila, de once años y uno de los alumnos de la escuela de piragüismo del Grupo Covadonga, resume la impresión de sus compañeros, que aunque bastante ajenos a los informes sobre cianobacterias e hidromorfología que amenazan ahora con cerrar su anillo navegable, entienden lo evidente: que llevan meses sin poder remar “en condiciones”. Sus monitores, que mantienen las clases en los 300 metros útiles del anillo entre el Grupo y el primer azud, temen que este parón “frene la captación de nuevos talentos”.

Ávila empezó a remar con seis años y espera poder dedicarse profesionalmente al piragüismo siguiendo su estela familiar. Sus padres son la entrenadora Almudena Ávila y Miguel Gallo, líder de la Federación asturiana de la disciplina. “Gracias a ellos lo probé, pero es verdad que me encantó ya desde el primer momento y creo que tengo potencial”, explica. El deporte le sigue gustando, pero reconoce que a lo largo de este último año, con la apertura de las compuertas, entrenar le está resultando más difícil. “El agua empezó a bajar y ahora es más complicado remar bien. La solución para muchos es ir a entrenar a Trasona, pero yo tengo jornada completa en el cole y salgo a las cinco de la tarde. En Trasona empiezan a remar a las cuatro, así que siempre llego tarde y yo ya noto que me cuesta más, que mis compañeros me llevan ventaja”, lamenta.

Esta incompatibilidad con el horario del colegio y “el fastidio” de tener que remar en Gijón en un tramo limitado y con una cantidad escasa de agua la comparten otros alumnos de la escuela del Grupo. Nicolás García, aunque espera poder ser criminólogo de mayor, quiere seguir remando, pero la idea de ir a Trasona no le encaja con su jornada educativa. Martín Aybar, de la misma edad que García y Ávila, también cree que otros niños como él empezaron a remar precisamente gracias al Grupo y a tener instalaciones pegadas al centro. “Aquí pruebas distintos deportes y luego te centras en el que más te gusta”, concreta. Todos destacan también haber logrado ya una “pandilla” de amigos que no querrían perder. “Ahora seguimos viniendo, porque nos conocemos, pero es verdad que cuesta más remar porque hay muy poca agua y das contra las piedras del fondo”, razona Aybar.

Con el anillo cerrado, los pequeños pueden usar un tramo de muy pocos metros que se pueda considerar “remable”. Entre las escaleras de bajada al canal desde la escuela y hasta que dan contra la primera compuerta subida, los alumnos tienen cosa de 300 metros de recorrido en un cauce del Piles “más bien estrecho” y con los primeros 90 casi inservibles. Ayer, el monitor Borja Prieto podía caminar por esta primera parte del trazado con botas impermeables, sin mojarse las rodillas.

Con el agua tan baja, también resulta más visible el otro problema que trae de cabeza a alumnos y profesores: la basura. Ayer, los pequeños grupistas se montaban en sus piraguas a escasos metros de una carretilla arrastrado por la corriente y debían pasar por encima de un par de neumáticos atrapados en el fondo. “Hemos visto algún carrito de la compra, muchos troncos, trozos de adoquines y hasta una caja registradora”, cuenta Susana García, otra de las monitoras. “Eso es lo que nos molesta de todo esto. Las piraguas no contaminan, pero el río hay que limpiarlo. Hay anillos con agua estancada en toda España y no pasa lo que pasa en el Piles. El problema no somos nosotros”, asevera Prieto, que reconoce que las “pocas limpiezas” del anillo las hacen él y el resto de compañeros de la escuela.

Apoyo de Delfos al Grupo

Grupos municipales y entidades deportivas siguen reaccionando a los resultados de los dos últimos informes encargados por el Ayuntamiento –el de la Universidad de Oviedo, que confirma la presencia de cianobacterias y toxinas en el Piles, y el de la Politécnica de Madrid que aboga por cerrar el anillo para renaturalizar el río– y la nueva propuesta del Grupo, que plantea cambiar los azudes por presas hinchables que permitirían fluir mejor el agua. La asociación Delfos Amigos del Deporte mostró ayer su “total y absoluto apoyo” al Grupo Covadonga y suscribe su propuesta de mantener el anillo. También el grupo municipal de Foro considera que las compuertas inflables permitirían “compaginar tener un río limpio y naturalizado con la práctica deportiva en el Piles”.