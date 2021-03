La Alcaldesa: "Hablar de una conspiración ligada al exconcejal José María Pérez por la ITV es un poco fuerte"

Ana González, alcaldesa de Gijón, responde a LA NUEVA ESPAÑA sobre cuestiones de actualidad, entre ellas, la polémica por los planes para construir una estación de la ITV en Granda.

-¿Le parece viable el proyecto presentado por el Grupo Covadonga para el Piles.

–Todos los informes que hay sobre el Piles se verán en el consejo sectorial de Medio Ambiente y ahí es donde se va a debatir. En el Piles lo importante es que tenemos que actuar desde el conocimiento científico contrastado, no desde la opinión. ¿Cómo hacemos para que el Piles esté limpio? Yo no me pregunto otra cosa. Durante las inspecciones se comprobó que había vertidos directos, se eliminaron; se comprobó que había un colector que estaba mal, se arregló. ¿Hay algo más que hacer Hay que verlo? El objetivo es “Piles limpio, plaza de San Lorenzo limpia”.

–Saltemos a Granda. ¿Se planea pedirle a Itvasa que retire el proyecto visto el rechazo.

–Yo no. No puedo hacer gestiones que van en contra de lo que es legal. ¿Se puede hacer una ITV en esa finca Pues lo que diga el PGO? Si no se puede no se les da la licencia y si se puede se les indican las condicionantes que sean oportunas. Como se hace con otras licencias. Yo no puedo ser flexible en lo que no es flexible: la calificación de esa finca como industrial. Toda la oposición decía de mi que iba a intentar cargarme el Plan General y ahora soy la única que reivindica lo que dice el PGO.

–Hay quien insinúa un pelotazo recordando que el actual director general de la Cooperativa (la empresa que vendió la finca) era el anterior portavoz municipal socialista, José María Pérez.

–Claro, el malévolo Josechu ya sabía en 2012, cuando La Cooperativa compra la finca en un proceso concursal, que iba a trabajar allí. Y el malvado Josechu, que tenía que haber sido el alcalde de Gijón y no se lo permitieron algunos grupos, entre ellos, Podemos, manipuló a todos los grupos municipales para que el PSOE votara que “no” al PGO, pero ellos votaran que sí. ¡Si que es malévolo ese hombre!

–¿También para convencer a Itvasa de que comprara.

–Si toda esta operación es un complot de Josechu que se remonta a 2012, sería para nota. Y si de lo que hablamos es de un gerente que vendió una propiedad de su empresa que no iba a utilizar, pues hizo bien su trabajo. Pero de eso a hablar de conspiración... Me parece un poquito fuerte.

–¿Cómo va el desarrollo de los proyectos de Gijón para fondos europeos.

–Han retrasado las convocatorias. Nos están llevando mucho tiempo las formulaciones y hemos pensado que, para algunas, tendremos que recurrir a alguna consultora. Es muy importante que presentemos todo.