Condenado por la herida que se hizo al robar en la iglesia de El Coto

La herida que se produjo al romper un cristal para entrar a robar en la iglesia de San Nicolás de Bari, en el barrio de El Coto, ha permitido condenar a un delincuente habitual por la sustracción de 390 euros y una pluma estilográfica del despacho del sacerdote entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio de 2018. Una mancha de sangre en uno de los trozos de cristal fue la clave para resolver el caso, al obtener la Policía Científica el ADN, que se corresponde con la del ladrón, condenado a tres años y un día de prisión y a indemnizar a la compañía aseguradora del templo con 865 por los daños causados.

El ladrón se fue con su botín tras revolver el despacho, dejando esparcidos por el suelo numerosos objetos. Pero también dejó su firma, con los restos de sangre en la ventana que fracturó. El resultado del análisis del ADN de esa mancha de sangre coincidía con la del ladrón, cuyo perfil genético ya conocía la Policía Nacional por la investigación de un robo con fuerza anteriormente cometido en Oviedo.

El ladrón es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ya lo han arrestado en 40 ocasiones y que con la del robo de la iglesia de El Coto ya acumula 29 condenas judiciales por delitos contra el patrimonio. El pasado 29 de septiembre el juzgado de lo penal número dos de Gijón condenó al acusado a los tres años de prisión citados por un delito de robo con fuerza en las cosas, sentencia que fue ratificada por la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias el pasado 28 de diciembre.

El fallo basa la condena, además de en la aparición de ADN del ladrón en el lugar, en que éste no pudo dar una explicación alternativa de por qué estaba allí su sangre, y también en su dilatada trayectoria delictiva. Además, la sentencia rechaza el argumento de la defensa de que la prueba de ADN no había sido autorizada judicialmente, dado que no es preciso que la Policía pida autorización judicial para analizar los vestigios del delito.

“La Policía Judicial, en el ejercicio de sus funciones, no necesita pedir permiso a un ciudadano, ni tampoco la presencia de un letrado, para cumplir con sus obligaciones”, razona el fallo de la Audiencia, recordando que ninguna norma prohibe la recogida de estas pruebas en el lugar del delito. Los magistrados optaron, no obstante, por declarar de oficio las costas del recurso de apelación, sin imponerlas al reo.