Dar a luz en plena pandemia y salir adelante gracias al banco de leche materna de Cabueñes: "Fue un regalo que quiero devolver"

Salió adelante, en buena parte, gracias a que otras madres como Lidia Fernández donan parte de su leche materna en ratos libres y por puro altruismo. Así descubrió Heredia de la existencia de un banco de leche en Cabueñes, un servicio “mágico” que dejó que la pequeña Nora no tuviese que recurrir siempre a la pesada e indigesta leche de fórmula y que la ayudó a ganar peso mucho más rápido. Ahora Heredia también es donante, y junto a Fernández, alientan a otras madres a hacer lo mismo sabiendo que el banco, a raíz de la pandemia, redujo a la mitad su número de donantes.

Aunque cada vez se consumen más litros, el recurso gijonés sigue teniendo que “dosificar” la leche donada para que todos los pequeños tengan las mismas oportunidades de crecer. Heredia recuerda entre risas que más de una vez a su pequeña le tuvieron que “cortar el suministro” a mitad del festín para no acaparar más de lo necesario. “Fue una maravilla ver el proceso, todavía me acuerdo de la sensación. Se veía de forma clara que la leche donada le sentaba muchísimo mejor, comía con más ganas. Si es que ya era tan lista que cuando le dabas de la de fórmula ponía cara rara, y luego la digería mal. Seguro que hasta sabe peor”, bromea.

Viendo cómo sentó aquel “regalo” del banco de leche a su pequeña, Heredia decidió hacerse también donante en cuanto empezó a lactar. “Fue mi forma de devolverles el favor a otros bebés que no voy a conocer”, razona. “Nunca me lo habría propuesto antes, pero cuando ves a ni niño tan superpequeño y cómo mejora en pocas semanas...”, añade.

Fernández, por su parte, ha comenzado a donar leche recientemente, tras incorporarse a su trabajo como enfermera con jornada reducida. “Hasta ahora a mi hijo le daba pecho a demanda, pero ahora tengo que sacarme leche para que mis padres o en la guardería le puedan dar un biberón por las mañanas y, como él ya está empezando a comer, vi que podía donar y que no hacerlo era una pena, un desperdicio. Sobre todo, sabiendo que otras mujeres no pueden”, resume. En su caso, descubrió el servicio por una amiga que ya era donante. Hasta entonces, como Heredia, nunca había pensado en lo ventajoso de un sistema que entiende que aún es “muy desconocido”.

Cree Fernández que adherirse al banco de leche, además de permitir ayudar a recién nacidos, brinda también un respiro a las madres de esos pequeños. La lactancia materna, pese a seguir normalizándose poco a poco, aún es un foco de culpabilidad cuando una mujer tarda o no consigue dar el pecho correctamente. “A veces logras llegar ahí con ayuda de profesionales, pero no siempre. Yo recomendaría a otras madres a no quedarse siempre con la primera opinión y, sobre todo, a no culparse a ellas mismas. Si no se puede, no se puede”, concreta Fernández. Su hijo, Pelayo Prado, tiene siete meses y ella espera seguir amamantándolo al menos durante su primer año de vida: “Para donar tengo que ir al hospital a entregar mis botes cada dos semanas. ¿Qué me cuesta”.

Cómo ser donante

Las madres que quieran colaborar con el banco deben superar una entrevista en el HUCA para realizar una encuesta sobre sus hábitos de vida y estado de salud (no está recomendado para fumadoras o que consuman alcohol o cafeína en exceso, por ejemplo), así como un análisis de sangre que descarte cualquier patología de riesgo. El personal médico también debe garantizar que el recién nacido de las donantes ya recibe suficiente leche materna, algo que se suele lograr a la tercera o cuarta semana del parto. Una vez aceptadas, las donantes podrán sacarse leche en casa (o en el hospital, si su pequeño esté ingresado) y entregar sus extracciones congeladas cada quince días. No importa la cantidad entregada ni cuánto se alargue el voluntariado.