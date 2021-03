Estampita y tocomocho, timos muy vivos en Asturias

Las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance para muchos pero también un océano de posibilidades para los delincuentes, que cada día pergeñan una fórmula para cometer estafas por internet. Pero hay delincuentes fieles a la tradición que se mantienen en los métodos tradicionales que, pese a ser de sobra conocidos, todavía consiguen convertir a alguna persona en víctima

Es el caso del timo de la estampita (un sobre con dinero que luego se convierte en recortes de papel) y el del tocomocho (ofrecer un boleto de lotería premiado que por alguna razón no se puede cobrar) que siguen vigentes y que en Gijón ocurren “unos cinco casos al año”, según fuentes policiales.

Los dos últimos incidentes, uno en grado de tentativa, tuvieron lugar hace una semana en los barrios de La Calzada y El Llano, donde consiguieron estafar a una mujer de avanzada edad.

El “modus operandi” en ambos incidentes fue muy similar, y también sus protagonistas: dos hombres y una mujer a los que busca la Policía Nacional después de perpetrar su timo. En esta ocasión lo intentaron con una mujer de la zona oeste que se dio cuenta del engaño cuando comenzaron los sospechosos a hablarle de billetes. En los dos casos participó una mujer que es la encargada de ganarse la confianza de su víctima. “Es encantadora, va bien pintada, con voz muy dulce y muy bien arreglada, con buena pinta para que no se sospeche y ganarse la confianza de la persona que quieran estafar”, describen los expertos policiales. “Una mujer, por lo general, genera más confianza”, añaden las mismas fuentes. Luego entra en escena el individuo que se hace pasar por “tontito” y, por último, “el listo”, que “o va de abogado o dice conocer a uno que lo va a solucionar todo”. Con esos tres actores ya está el timo en marcha.

Los delincuentes actúan en plena calle y buscan a personas de avanzada edad como posibles víctimas, especialmente mujeres mayores. Tienen hasta una hora fijada de actuación en los últimos tiempos, entre las diez y las doce de la mañana para contar con que las entidades bancarias estén abiertas y con atención al público. Poco a poco van embaucando a sus víctimas, a las que suelen llegar a sacar entre 3.000 y 6.000 euros, como el caso de la vecina de El Llano que cayó en la trampa. A veces, también acuden hasta el domicilio y birlan todo tipo de joyas.

En la mayoría de casos las víctimas optan por no denunciar, salvo que algún familiar se percate de lo ocurrido y alerte a la Policía. Sí es más frecuente que quien se da cuenta del timo avise a la autoridad para ponerles sobre aviso de estos hechos, como sucedió con la mujer de La Calzada que sospechó de estos estafadores. “Es difícil saber cuántos intentos llevan a cabo hasta que lo consiguen, porque muchas veces no vienen a denunciar”, desvelan fuentes policiales, que siguen con los mismos consejos de siempre para evitar estos episodios. “Evitar que te aborden desconocidos en la calle, recelar siempre de alguien que no conozcas y que te ofrezca un buen negocio y nunca ir con nadie que no sea de confianza hasta el cajero a sacar dinero ni tampoco llevarlos a casa”, recuerdan.