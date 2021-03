Una genética pasión por el arte

La gijonesa es abogada de formación, pero jamás llegó a ejercer. Cursó Derecho y acabó la carrera, pero su último año de clases coincidió con la apertura de la galería a manos de su madre y pronto se vio fascinada por un sector que le hizo cambiar de trayectoria sin pensarlos dos veces. Desde entonces, ha ido ganando competencias y ahora se la considera “una chica para todo”, en parte porque su carácter inquieto la anima a ser resolutiva. Cuentan quienes la conocen que la experta es capaz de gestionar un pedido, encargarse de la contabilidad del mes, subirse a la escalera para instalar un cuadro y negociar compras con clientes extranjeros en la misma jornada y “sin despeinarse”.

Los últimos 15 años trabajando con su madre le permiten poder tomar las riendas del negocio ahora en una transición natural y esperada. Con ella, con Gema Llamazares, ha hecho ya infinidad de viajes por todo el mundo en busca de nuevas colecciones y a la caza de tratos en ferias internacionales. Y desde hace ya años es la hija la que primero se arremanga para solventar cualquier problema al otro lado del charco. “La vida del galerista es de todo menos aburrida, y eso Diana ya lo sabe. Ya se ha visto en Bogotá en hoteles propios del cártel, buscado en mitad de la nada cajas de metacrilato para llevarse alguna obra y discutido con aerolíneas en el idioma que toque para llevarse con ella paquetes enormes. El oficio lo conoce ya de sobra y se le da bien, porque le gusta”, aseguran sus familiares.

La experta es la mediana de tres hermanas, todas con estudios superiores. La mayor cursó Empresariales y ahora regenta en la ciudad un negocio de reforma de viviendas. La menor, economista, vive en Barcelona y es encargada de varias tiendas de una cadena de alimentación. Aunque todas crecieron rodeadas de libros y piezas artísticas –cuando eran pequeñas siempre se extrañaban cuando visitaban otras casas y no veían cuadros colgando en todas las paredes–, fue Diana la que de forma más espontánea desarrolló una mayor pasión por la creación. “Ella estuvo siempre, quisiera o no, muy metida en el mundo de la cultura, así que a día de hoy ya tiene las ideas muy claras: sabe qué le gusta y qué no le gusta, y qué obra parece estar muy bien ejecutada pero no tiene nada detrás que la haga especial”, defienden desde su entorno, que consideran también “un gran acierto” el que quizá vaya a ser el giro de timón más importante del futuro de la galería Llamazares: el relevo generacional. “Ella defiende mucho a los artistas de su edad, les apoya, y ahora ya tiene una cartera propia de gente de su generación a los que tal vez les cuesta un poco más empezar a exponer. También se está rodeando de comisarios de su edad y, en general, ahora tiene un círculo artístico cercano a ella que la está apoyando mucho”, completan sus allegados, que creen que estos aires nuevos beneficiarán al negocio.

Fuera del mundo artístico, Diana Llamazares es una gran deportista y sus jornadas son siempre maratonianas. Suele levantarse muy pronto para llevar a su hijo, de ocho años, al colegio. Antes de empezar a trabajar, además, rasca una hora y media de la mañana para coger su tabla rumbo al Club de Regatas, porque el surf, junto a los viajes, es su otra gran pasión. También practica otros deportes. Suele salir a correr y cumplir con sus sesiones de yoga, así que ha creado una rutina que hace que a veces sus apariencia dulce y estilada engañe: quienes la conocen aseguran que tiene una fuerza “descomunal” y que puede encargarse del montaje de pesadas instalaciones artísticas sin ayuda de nadie.

El futuro de la galería Llamazares, aunque con el traspaso ha perdido el nombre de su fundadora para ceder el protagonismo a la nueva encargada, será similar en cuanto a gestión e innovará algo más en las formas, adelantan los allegados. La abogada, además de su círculo generacional de artistas, se está valiendo también de las nuevas tecnologías para captar más clientes nacionales y también internacionales. La página web del negocio se ha renovado e incluye visitas guiadas en 3D, lo que facilita los encargos por internet, y la actividad en redes sociales será cada vez más potente. La galería, ya consolidada, goza de buena reputación, pero la competitividad del sector exige renovarse continuamente. Gema Llamazares, por su parte, seguirá muy presente entre bambalinas, algo que se antojará sencillo porque, dicen, las Llamazares siempre han tenido un gusto artístico muy similar.