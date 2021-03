“Madera III seguirá teniendo en El Tragamón su casa, pero la gestión debe ser municipal”. Así se expresó ayer José Ramón Tuero, edil de Deportes, mientras daba un primer paseo por las instalaciones del campo de golf una vez oficializada la polémica marcha del club que llevó durante más de tres décadas el recinto. Explica el concejal que, “para evitar más conflictos”, el Ayuntamiento ha firmado un contrato menor para que la escuela infantil de golf sí se mantenga hasta el fin de temporada en su campo habitual –ayer ya había niños dando clase–, y que su idea es licitar “cuanto antes” la reapertura del bar del recinto, que lleva unos cuatro años cerrado. “Creemos que es un local que puede resultar atractivo sobre todo ahora, con el auge de la hostelería más al aire libre. Este último año seguro que hubiese resultado muy rentable”, aseveró.

La marcha de Madera III exige un “lavado de cara” general a la instalación, que el concejal espera que pueda finalizar en mayo. “Tras 30 años aquí, algunas cosas están algo descuidadas. Tenemos que repintar y adecuar los campos y utilizaremos unos locales que el club usaba como almacén como despacho para empleados”, indicó Tuero, que opina que el conflicto con el club gestor es fruto de un “malentendido”. “Siento que no hubiera buena comunicación por ambas partes y asumo la culpa que me toca por ello. Su contrato simplemente no estaba vigente, pero esta seguirá siendo su casa, aunque la gestionemos nosotros. Tendrán su espacio para guardar sus cosas, pero hay que asumir que el campo es municipal no de Madera III”, declaró.

En cuanto a las críticas por cerrar ahora el campo, que a juicio de Madera III se realiza “en el peor momento posible”, el concejal lo justificó así: “Si es verdad que vamos a perder usuarios, pero para tratar el campo tiene que hacer buen tiempo”. “Hay que adecuar el césped, que está enfermo, para que la bola pueda rodar de forma uniforme y rápida, y también revertir algunos montículos de arena que se han ido formando con el tiempo”, añadió Arturo Zarauza, director deportivo del golf municipal de Gijón, que entiende que la ciudad, por tener dos campos convencionales –es la única localidad de España junto a Madrid–, tiene un potencial “enorme”.

“El año pasado, pese a estar 90 días cerrado, La Llorea batió récord de servicios, con 29.000”, indicó Zarauza. La idea ahora es que El Tragamón pueda “elevarse” al nivel de La Llorea. “El objetivo es que ambos campos funcionen de la misma manera y con los mismos servicios, que es lo lógico”, concluyó el edil.