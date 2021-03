Aluvión de pancartas en Granda contra la ITV: “Acabaría con la esencia del pueblo”

Bajo la premisa de que instalar en Granda una ITV “mataría el ambiente rural” de la parroquia, los vecinos se han organizado y han llenado el pueblo de pancartas contra un proyecto que consideran “injusto y unilateral” y sobre el que no descartan llevar al Ayuntamiento a los tribunales. Alegan, principalmente, tres motivos: que la zona no tiene los accesos necesarios para albergar una instalación de este estilo, que sus caleyas son demasiado estrechas como para asumir el paso de vehículos que no pertenezcan a residentes y que el proyecto amenaza con acabar con “lo rural” de una parroquia que no se siente escuchada. Solicitan, “al menos”, que la alcaldesa Ana González visite la zona para que los vecinos puedan explicarle de primera mano sus impresiones. “No es tanto pedir”, aseveran.

Aclaran los residentes de Granda que no tienen nada “directamente en contra de la ITV”, porque entienden que puede ser necesaria, pero consideran que hay ubicaciones mejores para albergarla. Rechazan también la idea de “pinchar” la Autovía Minera, a su juicio una “improvisación” cuyo coste, consideran, permitiría construir desde cero una sede de inspección de vehículos en alguna zona industrial lejos de sus viviendas. Y dentro de esta discrepancia, que saben debatible, lo que más les molesta es la falta de diálogo con el equipo de gobierno. “Solo pedimos que la Alcaldesa venga a vernos. Queremos enseñarle el pueblo, por si no lo conoce, para que vea por qué éste no es lugar para una ITV”, razona Margarita Simón, vecina de Granda desde hace más de 20 años, que no comprende que el equipo de gobierno “defienda las peatonalizaciones y las vías verdes” en el entorno urbano pero apoye “llenar un pueblo de coches”. Su pancarta de protesta, como la mayoría de las instaladas, reza un simple “ITV Granda no”.

Ángeles Trabanco dejó bien amarrada su pancarta al balcón y salía ayer de casa en madreñas y con su marido, Emilio Vega, que iba en chandal y zapatillas. “Como siga para adelante, esto ya no lo voy a poder hacer. Va a llenarse de gente desconocida y la vida de caleya, la esencia de un pueblo, se acaba”, lamenta. Señala también que por el propio trazado de la parroquia, con buena parte de sus calles estrechas y cunetas en zanja, incrementar el tráfico rodado es “incompatible”. “No tenemos aceras, esto son caminos que se asfaltaron, no carreteras”, explica. Más quejas. “Aquí hay tranquilidad y todos nos conocemos y eso no lo queremos perder. ¿Cómo van a estar entrando y saliendo coches”, inquiere el también residente Rufino Álvarez, vecino de Granda desde hace cosa de 35 años. “Ni siquiera hay un vial para acceder bien a esta zona. Solo hay que venir y verlo. No puede ser”, añade Florentino Valles, uno de los más esmerados en la iniciativa: su pancarta es artesanal, de madera, y pintada a mano.

“Ya pasa gente desconocida en coche a echar un ojo por si le toca venir”, lamentan los perjudicados

La plataforma ciudadana contra la medida suma ahora unos 150 adscritos, aunque sus miembros aclaran que la cifra real es mayor porque su “registro” es un simple grupo de mensajería al que se suele unir un representante de cada núcleo familiar y que a la gente mayor se la informa en persona. “En Granda nos conocemos casi todos y nadie quiere aquí la ITV”, zanja Pilar Granjo, actual portavoz del colectivo, que recuerda que lograr esta unanimidad no es habitual ni en pueblos ni ciudades. “Por algo será. Meter una ITV en un pueblo sería algo único en España”, apunta. Mientras tanto, en las últimas semanas los residentes de la parroquia ya andan con el ceño fruncido ante el ir y venir de coches desconocidos que cruzan el pueblo a diario. “Vienen ya a echar un ojo, para cuando les toque venir a la inspección”, se figura Granjo, que adelanta que la parroquia seguirá “en pie de guerra” al considerar que su queja es “puro sentido común”.