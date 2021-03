Los padres del Santa Olaya seguirán en huelga tras negar Educación apoyo extra a un alumno

Las familias de quinto curso del colegio Santa Olaya seguirán de “huelga” esta semana tras no conseguir todos los apoyos que demandaban para un alumno del centro con necesidades educativas especiales. El escolar, que hasta este curso contaba con un especialista de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo, ha visto reducido el número de horas de dicha atención especializada, aunque sí cuenta con el apoyo permanente de un maestro 25 horas a la semana, todas las horas lectivas. Pero las familias entienden que es poco menos que un parche. Y demandan un especialista en lugar de un docente de otro curso que tiene que reorganizar horarios para poder retomar las clases con normalidad. Hasta que no lo consigan, su intención es la de no mandar a sus hijos a la escuela, y ya se han puesto en contacto con un abogado para asesorarse sobre esta drástica decisión y sus posibles consecuencias.

En todo caso, aseguran que irán contra la Consejería “todo lo que haga falta”, y ya se han puesto en contacto también con otros colegios de la ciudad que han visto recortados los recursos de apoyo para formar un frente común. “No somos los únicos, la falta de especialistas de este tipo se da en otros centros de la ciudad, y queremos unirnos para demanda medidas que sirvan para todos aquellos niños con necesidades educativas especiales”, aseguran.

En este sentido, los padres reclaman “un protocolo específico de actuación para ayudar a los alumnos en esta situación, con personal especializado de apoyo todo el tiempo necesario”. De manera que las clases para el resto de los escolares puedan transcurrir con normalidad y los niños con otras necesidades también puedan seguir el curso de la forma más normalizada posible.

Son las peticiones que han hecho a la Consejería de Educación, pero de momento no han tenido eco y por ello han decidió seguir adelante con su protesta, dejando a los niños en casa una semana más. Ayer mismo por la mañana, las familias mantuvieron una reunión con la dirección del colegio en la que se les informó de los últimos trámites con el Principado, que no han tenido los resultados deseados. Fuentes de la Consejería explican que la inspección se reunió la semana pasada con la directora del centro, después de la intervención del Servicio de Orientación, para informar de las medidas que se van a adoptar. “Se va a establecer una reordenación de los recursos que ya tiene asignados el alumno, se realizará una sesión semanal de seguimiento para evaluar si las medidas son las más adecuadas o si es necesario adoptar otras complementarias, y se actuará también durante los recreos”, indica Educación. Además, “la dirección del equipo de orientación trabajará directamente con la familia del alumno”, explican, con la disconformidad manifiesta de los padres que consideran que estas medidas se quedan cortas.

Ayer mismo se pusieron por ello en contacto con el colegio Príncipe de Asturias y hoy harán lo propio con el Torner, para “demandar todos juntos más personal y mejor atención”, dado que estos centros también han sufrido recortes en los últimos tiempos.

Los hechos se precipitaron la semana pasada tras varios presuntos episodios violentos por parte del alumno, que requirieron incluso de la intervención de la Policía Local. Los padres del curso afectado (16 familias) decidieron entonces dejar de mandar a sus hijos al colegio porque “tienen miedo”, aseguran.