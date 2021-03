Estupor en la calle Electra, en el barrio gijonés de El Llano, tras tener que intervenir los TEDAX de la Policía Nacional al localizar en un solar en obras un proyectil. Los agentes cortaron el tráfico de la calle varias horas durante la mañana y pidieron que a los vecinos de la vía que no salieran de casa. En el solar se encontraban trabajando varios obreros, en la construcción de un nuevo edificio. Según los residentes del lugar, los trabajos comenzaron alrededor de hace dos meses y antaño la parcela llevaba vacía desde hacía tiempo. El objeto localizado por los trabajadores estaba semienterrado y pesaría cerca de 50 kilogramos.

El suceso provocó un gran revuelo en la zona. Sobre todo, en los vecinos que se extrañaron por el gran despliegue policial. Si bien, no hubo que lamentar males mayores ya que el objeto fue retirado sin que llegara a hacer explosión. No ha sido el único incidente similar que se produce en la ciudad en un breve espacio de tiempo. En julio, hubo que desalojar parte de la playa de San Lorenzo después de que el mar arrastrara una bengala deteriorada. El temor a que pudiera ser un explosivo obligó a los gentes a sacar a la gente de la arena. Como en la calle Electra, se generó sorpresa entre los presentes, pero no hubo que lamentar ningún tipo de incidente.