Francisco Javier Puerta, teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón durante los últimos ocho años y medio, logró ayer el ascenso a la categoría de coronel. Su promoción provocará que se abra un proceso, que podrá extenderse durante un máximo de tres meses, para designar a un sustituto al frente de la Comandancia. Puerta (Jaén, 1967) llegó a la ciudad en 2012 procedente de Cantabria, donde ejercía como tercer responsable. Durante este tiempo ha dejado huella en la Benemérita en Gijón, donde ha destacado por “su capacidad para tomar decisiones, junto a su rapidez y valentía”, según explican los que han trabajado junto a él durante estos años.

Por el momento, Francisco Javier Puerta seguirá en el cargo hasta que se produzca uno de estos dos supuestos: que encuentre plaza como coronel en otro emplazamiento o que se designe a su sustituto entre los candidatos que se presenten al proceso de selección para situarse al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón. La promoción de Puerta llega tras casi nueve años de intenso trabajo, en los que junto a sus méritos ha crecido a nivel formativo. Cuando aterrizó en la ciudad procedente de Santander se había embarcado en los estudios de Derecho, una carrera que ya ha acabado. “Siempre le ha dado una gran importancia a la formación, es una de sus prioridades”, recalcan desde la Comandancia de Gijón.

Puerta, con su ascenso, optará a las vacantes que existan para coronel. Una de las que se encuentran disponibles, y a la que tiene la posibilidad de optar, es la de jefe de zona en Asturias –que además ocupará por el momento de forma interina–, tras el ascenso hace menos de un mes de Francisco Javier Almiñana a general de brigada, y que llevará la zona de Aragón.

El sustituto de Puerta, que llegará por libre designación, se conocerá en un plazo máximo de tres meses entre los candidatos que cumplan los requisitos para optar a la plaza. En caso de que nadie se ajustase al perfil para ser nuevo teniente coronel de la Benemérita en Gijón, se abriría otro proceso por el que se suavizan esas condiciones, de acuerdo a las normas internas de la Benemérita.

El nombramiento de Francisco Javier Puerta como teniente coronel de la Comandancia de Gijón se produjo en noviembre de 2012, relevando a Juan Bautista Martínez-Raposo, que pasó a dirigir la Guardia Civil de toda Asturias. Puerta empezó en 1988 su formación en la Academia Militar de Zaragoza. Llegó con el tiempo a convertirse en tercer responsable de la Guardia Civil de Cantabria, antes de su paso por Gijón. Ahora, con tres décadas de experiencia en la Benemérita, tendrá por delante un nuevo reto personal en su faceta de coronel.

Apasionado del golf, una de sus aficiones principales, junto a la lectura, el cine y la música de todo tipo –desde la clásica al rock en español–, Puerta ha destacado en su cargo por su “rigor” en el plano profesional. “Tiene buen ojo, no suele fallar”, enfatizan los que le conocen. El cambio, no obstante, no será inmediato. Puerta seguirá ejerciendo como teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón hasta que encuentre destino y también se seleccione su sustituto.

El proceso para el relevo del máximo responsable de la Guardia Civil de Gijón se abrirá de forma inmediata. Puerta dejará la ciudad como un mando respetado y tras una labor ingente. Para él, se abre ahora también un nuevo período, que desembocará en su nombramiento para la nueva responsabilidad.