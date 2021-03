Gonzalo Canga y Pedro Fernández Guerrero, directores generales de Urbanismo y Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, respectivamente, comparecerán en una sesión extraordinaria de la comisión de Urbanismo para explicar los acuerdos alcanzados este lunes en Madrid en una reunión técnica sobre el plan de vías. Una reunión que los directivos municipales compartieron con altos técnicos del Ministerio de Transportes, Adif y el Principado de Asturias y donde se concretó, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, la realización de dos nuevos estudios comparativos sobre las barajadas ubicaciones del Museo del Ferrocarril, Moreda y Sanz Crespo para la estación intermodal de Gijón. La oposición aseveró ayer que la cita es “puro teatro” porque la decisión ya está tomada.

El Ayuntamiento asumió hacer la comparativa técnica y de integración urbanística entre esas ubicaciones, fijando su atención en la incorporación al complejo de la estación de autobuses para garantizar su intermodalidad y en la fórmula de encaje de esa pieza en la trama urbana para garantizar el tránsito entre Moreda y El Natahoyo y Laviada y el Polígono para poder eliminar la barrera física que han venido generando las vías del tren. Y el Ministerio se encargará de comparar los costes económicos y de tiempos de tramitación de cada opción. Los estudios deben estar en abril y entrar a un nivel de detalle superior al boceto general presentado a principios de marzo por el Ministerio en la cita telemática donde puso sobre la mesa reformar y ampliar la actual estación de Sanz Crespo como opción más viable, económica y fácil de llegar a la intermodal.

La celebración de esta comisión extraordinaria fue una propuesta del edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, asumida por el concejal de Urbanismo, el socialista José Luis Fernández. De hecho, el representante de la formación naranja –que además es consejero de Gijón al Norte–ya había planteado hace días la necesidad de esta comparecencia. El conocimiento de la existencia de la reunión de Madrid le hizo exigirla sin demora para no tener que esperar a la próxima sesión ordinaria de la comisión de Urbanismo prevista para el 6 de abril.

De hecho, Pérez Carcedo lamenta que la organización de esta comparencia de Canga y Guerrero no hubiera sido una iniciativa del propio gobierno. “Es intolerable que los concejales nos tengamos que enterar de los proyectos a través de los medios de comunicación y no tengamos información de primera mano”, criticó antes de exigir al gobierno local de Ana González que “ofrezca la información sobre el plan de vías allí donde corresponde”. “Queremos que se nos de información de forma honesta y transparente. Son dos elementos esenciales para poder reconstruir el consenso social y político”, dijo. Pérez Carcedo habla del “empecinamiento de la Alcaldesa en trasladar la estación a Moreda sin espera a que finalizara la tramitación del estudio informativo y sin aporta ningún elemento técnico que fuera determinante”.

En la misma línea de reclamar explicaciones se manifestó ayer el portavoz del PP, Alberto López- Asenjo. “Necesitamos tener una información al detalle, lejos de esta política de anuncios, de teatro y de cambios constantes”, apuntó, antes de recordar de “será de gran utilidad recibir toda la documentación que pueda acreditar lo que se aplica por la vía de la precipitación”. A renglón seguido reclamó “un debate en profundidad y sereno en Gijón al Norte y en los foros necesarios por el bien de los gijoneses”. “Lo fundamental es tener una estación digna que evite la brecha de barrios y favorezca la intermodalidad”, dijo.

Podemos se mostró igual de crítico con la realización de los estudios comparativos. “Una vez más nos enteramos por los medios de comunicación de reuniones a tres bandas al margen de Gijón al Norte y de las fuerzas municipales y civiles de la ciudad”, lamentó Laura Tuero. “Lo que tenía que haber hecho la Alcaldesa es dialogar antes de lanzar anuncios que cambian cada día y que ahora van a costar más dinero a la ciudad. Esperamos que por lo menos, no nos encontremos con más informes sesgados y que la decisión se tome mediante un consenso social”, indicó la portavoz.

El acuerdo alcanzado para los nuevos estudios no son para Foro más que “una pérdida de tiempo”. “Todo lo que no sea aprobar de manera definitiva el estudio informativo y licitar todas las actuaciones que aparecen en el convenio no es más que seguir mareando la perdiz para no hacer nada. Si el Gobierno de España no hubiera incumplido sistemáticamente todo lo que firmó en mayo de 2019 hoy la estación en el museo del ferrocarril estaría en obras”, zanjó el portavoz, Jesús Martínez Salvador.

Y como él, Eladio de la Concha, portavoz de Vox, lamentó que se vuelva a partir “casi de cero” con estos dos nuevos estudios, cuando parece claro que “el Ministerio de Transportes va a preferir la opción más barata por la que ya ha mostrado su preferencia”, a la par que la Regidora “ya ha dicho que le parece bien para Gijón la estación ‘low cost’ de Sanz Crespo”. “Es lo que se llama ‘vestir el muñeco’, justificar ante la oposición de los grupos políticos, de las organizaciones vecinales y de la ciudadanía gijonesa en general, mediante estudios e informes elaborados ad hoc, la decisión previamente tomada”, denunció De la Concha.

Para el presidente de la Federación Vecinal (FAV), Manuel Cañete, “volvemos a la casilla cero, la cosa está más que decidida y sólo estamos ante un juego de trileros”.